Terminó el curso de técnico de Fútbol y ahora sueña con ser como Simeone: conoce la historia de Olga López

El pasado martes concluyó el curso de Director Técnico en la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentinos (ATFA ) en su sede Misiones y con la promoción número 22, se dio una particularidad. Una mujer desafió todos los pronósticos y terminó como mejor compañera.

Se trata de Olga López, oriunda de Corpus quien contó que desde chica acompañaba a su padre en el club de su pueblo y su sueño siempre fue ser parte del fútbol. “Hoy lo cumplí y es gracias al apoyo de mi familia”, contó emocionada.

En este sentido y si considera que las mujeres van ganando terreno en el fútbol, algo que antes no pasaba mucho, dijo: “Es lo que me gustó siempre. Mis compañeros me recibieron muy bien y son grandes personas. Ya no creo que sea solo cosa de hombres”.

Respecto a como piensa seguir, dijo que le gustaría estar con los chicos más que nada pero no tendría problemas en dirigir un equipo de hombres, más de que de mujeres aunque ya está y ha trabajado con varios grupos.

En este contexto agregó que : “yo siempre desde chica tuve la suerte que mi padre me llevara y me incluyera en el mundo del fútbol. Están muy contentos y mi familia me acompañó mucho. Creo que ya no es solo de hombres aunque en varias ocasiones queda claro que es difícil para los hombres dirigir un grupo de mujeres y viceversa, pero las mujeres hemos demostrado estar a la altura de los hombres en este deporte”

En cuanto a su referencia, mencionó al “Cholo” Simeone a quien admira profundamente. “Me gusta el estilo que tiene, se ganó todo y mantenerse tanto tiempo en el alto nivel es muy importante y habla de su jerarquía además que es bien argentino”.

Además de Olga, hubo otros 15 egresados quienes el último martes tuvieron su fiesta de entrega de certificados en el club de Prefectura de Posadas. Entre ellos se reconocen a jugadores como Adriel Kinyerski y Enzo Gaspari. También el conocido relator y periodista Marcos Magaz.

De la ceremonia participaron personalidades importantes para Misiones como Néstor Pitana, el recientemente elegido como presidente de la Liga Posadeña de Fútbol Nelson Castelli, Carlos García Coni y Eden “Buby” Fernández, director de la escuela de técnicos que forma parte de la seccional Misiones de ATFA (Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino)

MAG

EP