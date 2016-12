”Teresa fue un gran ejemplo para todos”

Cerca de este mediodía despidieron los restos de Teresa Morchio de Passalacqua, la madre del gobernador misionero, quien falleciera ayer en Oberá. Uno de los que la recordó con mucho cariño y se mostró muy dolido fue el ex ministro de Derechos Humanos y ex Diputado Edmundo Soria Vieta. “Vine a acompañar a un amigo más que al gobernador, tuve la suerte de conocer a Teresa y fue un ejemplo para todos. Lamentablemente su pérdida es irreparable pero no solamente para la familia Morchio y Passalacqua, sino para Oberá y todo Misiones”, indicó.

“Fue una maestra ejemplar, estudiosa y ejemplo en todo sentido. Le dedicó 30 años a la educación y eso de sentarse los sábados a leer y perfeccionarse en la literatura, filosofía e indagar en todo eso brillante. Ojalá su estrella ilumine la humanidad que necesita mucho de eso”.

También la recordó muy bien el actual intendente de Posadas, Joaquín Losada. “Teresita fue una persona muy importante para la historia de la educación y cultura de Oberá y también de Misiones. Ha dejado una huella con identidad propia y sus aportes desde lo intelectual y afectivo han sido inmensos y eso se vio reflejado en el cariño brindado por el pueblo obereño en su despedida”

Por su parte, Alberto Galarza, Subsecretario de Educación Técnica de Misiones, rescató su ejemplo que dejó para la docencia misionera. “Todo el mundo ve en ella un ejemplo de maestra, ha dejado una enseñanza enorme. Hizo tantas cosas por la provincia desde aquella lucha por los inmigrantes, la feria del libro, la facultad de humanidades”.

A esto le sumó: “Ha sido una persona ejemplar, amante de los libros, la cultura y reconocida en todas partes. Por eso tanto acompañamiento en su despedida y con sus hijos ahora se ve reflejado su talento y dedicación hacia la docencia que era su gran pasión, lo mismo que su hijo Hugo que tambiñen lo hace con la política”.

Por último, la referente de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones y ex Diputada Stella Maris Leverber, recordó que fue su alumna y remarcó que “tenía una dulzura especial pese a ser muy exigente. Ha tenido una generosidad en la defensa de la cultura y docencia que hacen e hicieron en su momento tantos reconocimientos”.

“Fue una persona de profunda humildad y gran generosidad. Nos ha dejado algo muy valioso, a su hijo, que sigue su camino para el bien de todos los misioneros”. Respecto a los reconocimientos, remarcó que fue en el año 2009 fue declarada afiliada vitalicia de la UDPM entre otros reconociminetos.

También comentó que su pasión por la docencia era tal que no solo le dedicaba el tiempo del aula para enseñar, sino que muchas veces continuaba esa labor en su casa. “Nos invitaba para grandes charlas y debates sobre cultura, leer libros e intercambiar libros, ella buscaba la perfección en todo eso para que mejorar la calidad intelectual de cada uno de nosotros. Por eso ha dejado tanto y el dolor de su partida fue grande y se vio reflejado hoy con el amor de la gente que la acompañó”.

MAG

EP