Agenda Cultural: jueves de cine y música para recibir al verano

Un paneo por la movida cultural, musical y de actividades recreativas hacer que tiene la provincia. Las actividades y presentaciones artísticas y de esparcimiento en las localidades de la provincia, todas juntas en la agenda para los próximos días. Cine, música, danza, teatro, ferias, fiestas populares y exposiciones con la data para llegar y disfrutar.

MÚSICA:

Tabú en Posadeña Linda. La banda de rock despide el año a pura fiesta. El jueves 22 desde las 23 horas en Posadeña Linda (Bajada Vieja y Costanera – Posadas).

Yaguanderfull en Dynamo. Noche de buena música, acompañaran a Yaguanderfull, CDSounds (PY), HR Sounds (CBA) y Magic tuts (Suiza). El jueves 22 desde las 23 horas en Dynamo Bar (Uruguay 3530 – Posadas).

Cristian Benítez & Band en Posadeña Linda. Noche de blues y rock and roll con sabor misionero. El viernes 23 desde las 23 horas en Posadeña Linda (Bajada Vieja y Costanera – Posadas).

Rock en Dynamo. Néctar despide el año con un gran show acompañado de Tubicha y Musgo. El viernes 23 desde las 23 horas en Dynamo Bar (Uruguay 3530 – Posadas).

Jugo de Tigre en Sr Bandeja. Noche de música instrumental con este dúo que se las trae. El viernes 23 desde las 23 horas en Sr Bandeja (Costanera – Posadas).

Rock en La Bionda. Fulanos y Mono Rey quieren hacer su último recital del 2016 en el Templo del Rock- El viernes 23 desde las 23 horas en La Bionda (Mitre 2470 – Posadas).

Karoso y Nerina en Jardín América. Karoso Zuetta celebrará, el aniversario 33 de su primer concierto como autor de canciones. El viernes 23 desde las 20 horas en la plaza Colón de Jardín América.

Rock en Puerto Libertad. Para despedir el año con lo mejor del Rock y el Heavy naciona. Actuarán “NI A PALO” (Viejas locas, intoxicados, Pappo, Lovorne), “ENGRANAJE” (V8, Hermética, Alma Fuerte), “VALVULAR” (banda tributo a La Renga) y “LAS MULAS DE PABLO” (banda tributo a Los Redondos). El viernes 23 desde las 22 horas en la plaza San Martín de Puerto Libertad.

Che Trío Porá en Sr Bandeja. Llega este grupo de Virasoro Corrientes a presentar su nuevo disco y los acompañará Chavo Núñez. El martes 27 desde las 22 horas en Sr Bandeja (Costanera – Posadas).

Valentrío en Sr Bandeja. Llegan Valentina Hobecker, Julian Texeira y Gastón Veliz con toda su música. El miércoles 28 desde las 22 horas en Sr Bandeja (Costanera – Posadas).

Tributo a Charly García en Posadeña Linda. Llega Say No More para homenajear al oído absoluto del rock nacional. El jueves 29 desde las 23 horas en Posadeña Linda (Bajada Vieja y Costanera – Posadas).

El Rito en Sr Bandeja. La banda de rock posadeña despide el año en la costa del Paraná. El jueves 29 desde las 23 horas en Sr Bandeja (Costanera – Posadas).

Prismáticos en Posadeña Linda. La banda de rock pop posadeña despide el año díscolo a puro show. El viernes 30 desde las 23 horas en Posadeña Linda (Bajada Vieja y Costanera – Posadas).

Ronda y sus Nenekos en Sr Bandeja. La cantante posadeña quiere despedirse del 2016 a pura fiesta. El viernes 30 desde las 23 horas en Sr Bandeja (Costanera – Posadas).

Rock y Blues en Puerto Rico. 3/4 lleva toda su música para que pases una excelente noche. El viernes 30 desde las 22 horas en Piano Bar (Puerto Rico).

Insánima en Puerto Esperanza. La banda lleva todo su rock a la Terraza de Puerto Esperanza. El viernes 30 desde las 22 horas en Terraza Rock (20 de Junio 464 – Puerto Esperanza).

Año nuevo en La Aventura. Con Flavio Bogado, Flavito, Matias Mendez, Matias Bareiro, Camilo Aranda, Juanca Horodeski, en vivo la banda del momento CARAMBA!! y desde Bs. As. BAD BOY ORANGE. El 31 de diciembre después del brindis en el complejo la Aventura (Posadas).

CINE

“Rogue One en el Imax del Conocimiento. En simultáneo con el resto del mundo, en la medianoche de este jueves (a las 00 Hs.), la esperada primera historia derivada del universo Star Wars, llega a la pantalla del IMAX del Conocimiento. Programación del 15 al 20 de diciembre: Jueves 22/12 18:00 Stars Wars Rogue One 3D Castellano / 21:00 Stars Wars Rogue One 3D Subtitulada. Viernes 23/12 18:00 Stars Wars Rogue One 3D Castellano / 21:00 Stars Wars Rogue One 3D Subtitulada. / Entradas: 3D – $150. Menores de 12 años y jubilados tienen 50% de descuento. Personas discapacitadas y un acompañante ingresan sin cargo presentando certificado y DNI en boletería.

Cine Sunstar programación del 21-12 al 28-12-2016

ELLOS TE ESTAN ESPERANDO (Sorgenfri)

ACTORES: Mille Dinesen, Marie Hammer Boda, Ole Dupont. GENERO: Terror, Suspenso. DIRECCION: Bo Mikkelsen. ORIGEN: Dinamarca. DURACION: 85 Minutos. CALIFICACION: SAM16. FECHA DE ESTRENO: 22 de Diciembre de 2016.

SINOPSIS: Un vecindario se ve atacado por un brote de gripe fulminante, que no tarda en dejar cadáveres. Las autoridades se ven forzadas a acordonar la zona y ponerla en cuarentena, dejando aisladas a multitud de familias. Entre ellas están los Johansson, que deberán hacer todo lo posible para protegerse mientras, en el exterior, la situación se tensa hasta estallar en caos.

Además podes ver:

DOCTOR STRANGE 2D: (CASTELLANO) Ficción, Acción (SAM13) / 19:35 Todos los Días

LA LLEGADA 2D: (SUBTITULADO) CIENCIA FICCION (SAM 13) / 22:00 Todos los Días / 00:15 *Trasnoches, sábados (Subt.)

ANIMALES FANTASTICOS 2D: (CASTELLANO) FANTASIA, AVENTURAS (SAM 13) / 17:55 Todos los Días / 15:20 *Matinée, Sábados, Domingos y Feriados.

TROLLS 2D: (CASTELLANO) MUSICAL, INFANTIL, FAMILIAR (ATP) / 17:40 Todos los Días / 15:40 *Matinée, Sábados, Domingos y Feriados.

FIESTA DE NAVIDAD EN LA OFICINA 2D: (SUBTITULADO) COMEDIA (SAM16) / 22:30 Todos los Días / 00:45 *Trasnoches, sábados (Subt.)

LAS LOCURAS DE ROBINSON CRUSOE 2D: (CASTELLANO) FAMILIAR (ATP) / 17:50 Todos los Días / 15:55 *Matinée, Sábados, Domingos y Feriados.

SULLY 2D: (SUBTITULADO) DRAMA, HISTORICA, BIOGRAFICA (SAM13) / 19:45. Todos los Días

PRESENCIA SINIESTRA 2D: (SUBTITULADO) SUSPENSO, DRAMA (SAM13) / 20:30 Todos los Días

ELLOS TE ESTA ESPERANDO 2D: (SUBTITULADO) TERROR (SAM 16) / 22:00 Todos los Días / 00:00 *Trasnoches, sábados (Subt.)

ROGUE ONE 3D: CIENCIA FICCION (SAM 13) / 17:30 Todos los Días (CASTELLANO) / 20:15, 23:00 Todos los Días (Subt.) / 00:30 *Trasnoches, sábados (Subt.)

Días 24 y 25 de Diciembre cerrado por festividades Navideñas

Los precios de Entradas son: Lunes a Jueves: Sala 2D General $95 / Estrenos (jueves) $110 // Sala 3D General $115 / Estrenos (jueves) $130. Viernes a Domingo y Feriado: Sala 2D General $110 / Menores hasta 12, Jubilados $95 // Sala 3D General $130 / Menores hasta 12 y Jubilados $115. * Promoción: Miércoles 2×1 en todas las funciones

El horario de Apertura y Venta de Entradas es: Sábado y Domingo a partir de las 15:00 Hs. // De Lunes a Viernes a partir de las 17:00 Hs. // Las promociones no son acumulables, ni validas en días feriados. // Programación y promociones sujetos a cambio sin previo aviso.

MUESTRAS:

Sandra Gularte expone en la Estación Vía Cultural. La artista plástica expone “El tiempo es un/a niña/o que juega…”. Hasta el 31 de diciembre 2016 en la Estación Vía Cultural (Cuarto tramo de la Costanera – Posadas).

Boián y Jordán exponen en el Yaparí. Hasta fin de mes podrá disfrutarse de las muestras “Ash – Ojos que no ven” de Silvia Virginia Jordan y “Huellas” de Carlos Antonio Boián. En el museo Juan Yaparí (Sarmiento 319 – Posadas).

“Vivencias” en el museo Braulio Areco. Está en exposición la muestra de cuadros “Vivencias”, de Susana Rendón, que busca reflejar y rescatar en sus pinceladas la identidad misionera, la naturaleza autóctona de la región y en especial a los pueblos originarios, principales protagonistas de sus telas. Podrá ser visitada hasta el miércoles 21 de diciembre en el horario de 7 a 13 y de 14 a 20, sobre la calle Rivadavia 1846.

“Descubriendo talentos” en el Cidade. La exposición de cuadros “Descubriendo talentos”. Se trata de cuadros provenientes del Taller de Arte y Confecciones “Tayli”, que coordina Andrea Gutiérrez.

La muestra lleva ese nombre pues reúne obras realizadas por un heterogéneo grupo: una alumna con síndrome de Down de 28 años de edad, un adolescente de 15 años, dos niños de 9 años, una señora jubilada y la directora del Taller. La muestra consta de paisajes, arte sacro, abstracto y una muestra de pintura decorativa con tela y sobre esculturas de yeso “Pesebres”. El domingo 4 de diciembre desde las 19 horas en el centro cultural Vicente Cidade (Belgrano y Gral. Paz – Posadas).

TEATRO:

Pochosky en Puerto Esperanza. Este miércoles y jueves Puerto Esperanza se poblará de sonrisas de la mano de la magistral actuación del clown chaqueño Pochosky. El artista brindará dos funciones gratuitas, por iniciativa de la comuna local. El miércoles 21 desde las 20 en el playón del CIC y el jueves desde las 19,30 horas en la Plaza Central de Puerto Esperanza.

Murga del Monte en Oberá. Llega la Variete Velada de Fin de Año. En esta oportunidad el grupo estará presentando una selección de escenas de la Obra nueva, también participarán grupos artísticos invitados. Esperamos a todos para cerrar el año con toda la energía que nos caracteriza. La entrada será libre y gratuita y habrá servicio de cantina. El miércoles 21 desde las 21,30 horas en la Murga del Monte (Chacabuco 662 – Oberá).

EVENTOS:

En Posadas se puede hacer Natación y Aquagym gratis. Con el objetivo de fomentar la práctica gratuita de deportes durante el verano, el municipio lanzó las escuelas de Natación y Aquagym. Podrán participar de las clases de natación quienes tengan más de seis años, los lunes, miércoles y viernes, de 9 a 11:30, en los Balnearios de Miguel Lanús y El Brete. En tanto que los miércoles y viernes, desde las 10, y los jueves y domingo, a partir de las 18, se realizarán los encuentros de Aquagym. El director de Deportes Náuticos, Balnearios y Costanera, Nicolás Eizmendi dijo que “para inscribirse solo es necesario asistir al lugar. Brindamos este espacio de esparcimiento y aprendizaje gratuito para que los vecinos disfruten de los balnearios de la ciudad”.

Diciembre en Vortix en Montecarlo. Siguen las clases de Batería, Guitarra, Saxo y Flauta Traversa. Además están armando el Grupo de Exploración Actoral. Cuentan con Ferias, Actividades, Comidas Riquísimas y el Mercadito de Diseño abre de Miércoles a Sábados 16:30 en adelante. en la casita de Vortix (Montecarlo).

Movimiento en el Espacio Multicultural. Se trata de ritmos latinos y zumba con el reconocido Dany Toledo en el cuarto tramo del paseo costero. Las actividades son martes y jueves desde las 18 horas frente al edificio de “La Costa” Multicultural y no tienen costo.

Feria Abierta Bossetti Especial Navidad en Posadas. Los días miércoles, jueves y viernes habrá feria especial de Navidad en el paseo Bossetti de 8 a 22 horas.

El Arte De Vivir Posadas. Todos los miércoles a las 20 horas y los viernes a las 21 horas en Junín 1321 – 2do piso – para relajar la mente con MEDITACIONES GUIADAS! con entrada libre y gratuita.

Feria Abierta Bossetti. El sábado se realizará la feria Conciente desde las 16 horas en el Paseo Bosetti (Posadas).

TALLERES:

Programa “El Museo y la Cocina, Patrimonio Cotidiano” – martes y jueves – Museo Arqueológico e Histórico Andrés Guacurarí. Un rescate del patrimonio inmaterial que pretende recuperar y difundir la gastronomía de la región, así como las costumbres y ritos asociados a ella, el uso de utensilios tradicionales y el empleo de los productos de la agricultura local, como la mandioca y el maíz. El Museo está ubicado en General Paz 1865 casi Córdoba de la ciudad de Posadas. Las visitas deberán ser acordadas y agendadas previamente, al teléfono 0376- 444 – 7373

Taller de teatro en Puerto Rico. El Teatro de los Cajones propone talleres de formación actoral para niños/as de 7 a 15 años. Todos los jueves de 18.30 a 19.45 horas. Inscripción abierta todo el año. $150 por mes. En tanto los talleres de teatro para adolescentes y adultos serán los viernes de 19,30 a 21 horas. Inscripción abierta todo el año. $200 por mes. Para mas información: Teatro De Los Cajones (calle Asunción 16 – Puerto Rico) o al teléfono 3743 15430590 / facebook: Teatro De Los Cajones

