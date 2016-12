Joven filipino gastó una fortuna para parecerse a Súperman

En la ciudad de Calambá, en Filipinas, un hombre de 29 años llamado Herbert Chávez, se hace llamar el fanático más grande de Súperman e incluso ha sido intervenido quirúrgicamente para ser una copia exacta del superhéroe.

Ha usado su salario de todos los años desde 1998 para dedicarse a su transformación a Súperman. Ha tenido cirugías de nariz, blanqueamiento de piel, liposucción labial, realineación de la mandíbula, trasero, caderas e implante de pectorales para convertirse en un Clark Kent de la vida real.

“Superman siempre ha sido mi obsesión desde que vi una de sus películas a los cuatro años” dice Chávez a EFE, rodeado de estatuas de tamaño natural de uno de los superhéroes más populares de la historia.

A los 22 años se hizo una pequeña fortuna al abrir su propia tienda de vestidos, y además fundó una empresa de catering para eventos. Así pagó su transformación, que en total lleva gastado más de 40.000 dólares.

“Quiero difundir el mensaje de que todos podemos ser superhéroes, que todos tenemos ese potencial dentro”, dice Chávez. “Han habido ciertos incidentes en mi vida que me han hecho darme cuenta de que soy un verdadero superhombre. Por ejemplo, tengo casi cuarenta años y todavía no tengo arrugas. ¿No es demasiada coincidencia?”

El año pasado quería realmente tener abdominales pero no quería hacer ejercicio, así que se inyectó en el vientre un relleno llamado “MesoLipo”, el cuál está prohíbido en muchos países.

En junio de 2013 ganó un récord Guinness, pero no por sus cirugías. Él poseía la colección más grande de recuerdos de Superman en el mundo con 1253 artículos certificados.

Chávez se ha vuelto una celebridad en Filipinas, y ahora se rumorea que quiere cambiar permanentemente su color de ojos e incluso alargar quirúrgicamente sus piernas con férulas metálicas.

“Cuando mi cuerpo diga que no puede soportarlo más o cuando mi doctor me diga que no puedo manejarlo debido a la edad, entonces pararé“.