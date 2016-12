Franco: “No se aprobó el mejor proyecto de Ganancias, pero sí el mejor posible”

El diputado nacional misionero Jorge Franco afirmó que, junto a los demás legisladores que responden al Gobierno provincial, votó a favor del proyecto consensuado de Ganancias y que lo hizo en defensa de los intereses de la provincia. Reconoció que la ley que se sancionó hoy no es la mejor para los intereses de las provincias, pero sí es fue la mejor opción dentro de lo posible. Lamentó que la ley de Ganancias no se haya discutido junto con el proyecto de Presupuesto.

“Votamos a favor, defendiendo los intereses de las provincias, pero no es el proyecto que más nos gustaba, preferíamos el anterior que presentó el oficialismo, donde las provincias iban a estar menos perjudicadas”, dijo en diálogo con Radio Provincia, para luego aclarar que el proyecto de la oposición que había tenido media sanción en Diputados era la peor de las opciones para las finanzas provinciales.

Jorge Franco – LT17

Explicó que el proyecto que se aprobó surgió del consenso entre gobernadores, funcionarios nacionales y de las provincias, sindicatos y de un sector de la oposición. Consideró que se trata de un proyecto superador al que se aprobó en diputados que era muy oneroso para Misiones, aunque reconoció que la ley aprobada le genera “algunas dudas” en relación a cómo afectará a las finanzas de la provincia.

Explicó que el Presupuesto, tal como fuera sancionado, dejaba un agujero fiscal de 13.500 millones de pesos a las provincias y que la ley que se aprobó le agrega 3.500 millones que serían compensados con distintas acciones.

“En Misiones el déficit adicional será de 400 a 450 millones anuales se va a compensar con ATN, lo que me deja con sabor a poco, porque los ATN son plata de las provincias, nos van a compensar con plata que es nuestra”, remarcó.

Consideró además que el Gobierno nacional no debería haber discutido una nueva ley de Ganancias justo antes de fin de año y a las apuradas sino que se tendría que haber discutido junto con el presupuesto, como correspondería en un país serio, y opinó que el debate se terminó tornando en algo “bizarro”.

Indicó que para compensar en parte la caída de recaudación generada por el incremento en los topes mínimos del Impuesto a las Ganancias y la modificación de las escalas, se elevarán las alícuotas de los impuestos a los juegos de azar y a una pequeña parte de la renta financiera de carácter especulativa, mientras que se dejó de lado la posibilidad de volver a gravar las exportaciones de las mineras por oposición de los legisladores de San Juan.

JRC