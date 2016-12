Elevaron a juicio la causa por el asesinato a balazos de una agricultora y de su hijo en Los Helechos

Casi un año y medio después, elevaron a juicio la causa por el asesinato a balazos de una agricultura y su hijo, ocurrido durante un asalto en colonia Samambaya, municipio de Los Helechos. Hay tres imputados que podrían recibir una dura condena en el juicio que se realizará en 2017 en el Tribunal Penal de Oberá.

La instrucción de la causa la hizo la jueza Alba Kunzmann de Gauchat, de Oberá.

El expediente ingresó en las últimas semanas en el TP que integran los camaristas Francisco Aguirre, Lilia Avendaño y José Pablo Rivero. Recién después de la feria se notificará la conformación del triunvirato, se atenderán los incidentes que podrían llegar a ser planteados y arrancará el período de producción de pruebas. Luego se fijará la fecha del proceso oral y público y se citará a los testigos.

Jorge Miguel Chiluk (27), Jorge “El Tuerto” Pereyra (35) y Sergio Machado (27) son los imputados que tiene la causa.

Machado fue arrestado días después del hecho en Villa Emsa (Tres Esquinas, Oberá). En su poder encontraron el revólver calibre 22 que, de acuerdo con las pericias de expertos de la Policía, utilizaron para asesinar a Lidia Bezus (69) y a su hijo Diego Kosaczuk (29).

Chiluk fue el primero en caer. Era conocido de las víctimas y días antes del doble homicidio anduvo merodeando la zona. Se cree que el grupo planificó el atraco al enterarse de que los agricultores habían vendido un lote de pinos por 30 mil pesos.

En el marco de la pesquisa, los detectives realizaron otro allanamiento en el kilómetro 11 de Oberá, donde se secuestraron una motocicleta de 150 centímetros cúbicos, un pistolón calibre 32, 14 cartuchos del mismo calibre y cinco teléfonos celulares.

Machado es considerado un hombre peligroso. “Tuvieron suerte de que llegaron cuando dormía, sino me llevaba cargados a varios de ustedes”, le dijo a los policías que lo arrestaron. Estaba dispuesto a todo. Sospechan que fue el autor material de los crímenes.



Se cree que la mañana del 16 de julio del año pasado, asesinó primero a balazos a Diego en la entrada de la vivienda, que está a ocho cuadras de la residencia más cercana. No era un dato menor. La banda sabía que las víctimas no tenían vecinos cerca. Habían estudiado todo al detalle.

Bezus escuchó los disparos y se encerró bajo llave en la casa. Quiso esconderse bajo la cama, pero igual la encontraron y ejecutaron.

En la casa, los detectives encontraron 10 mil pesos escondidos en un cuaderno y otros 800 en una billetera. Los ladrones no pudieron dar con esos billetes.

Las víctimas eran consideradas atentas, cordiales y muy religiosas. Iban siempre a un templo evangélico de la zona. Se llevaban bien con todos.

Kosaczuk recibió dos balazos, uno en el lado izquierdo del pecho y otro a la altura del ojo derecho. Su madre también murió de dos impactos: ambos en la cara; además le hundieron el cráneo de un golpe.

