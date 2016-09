Irá a juicio por matar de un escopetazo a la perra de una nena discapacitada

Un vecino de Apóstoles será enjuiciado por haber disparado y matado a una perra de la raza Boxer, que era amiga incondicional de una nena discapacitada.

La Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (Afada), a través de su presidente Pablo Buompadre y con el patrocinio letrado local de Hugo Tannuri, siguió de cerca el caso. “En la causa se acreditó que el acusado no tenía autorización para la portación de armas de fuego, y que luego del trágico suceso, morbosamente y sin ningún tipo de sensibilidad, le habría enviado un mensaje de texto al dueño del animal en el que le manifestaba que había matado a su perra”, aseguran desde Afada.

Mora tenía 8 meses. Vivía con sus dueños, Jorge Daniel Lima e Isabel Yromey, y su hija discapacitada.

El hecho ocurrió la mañana del 27 de septiembre de 2014, cuando el animal jugaba con otros perros cerca de la casa de Antonio Jose Zanek y este, sin miramientos, abrió juego contra “Mora” con una escopeta calibre 28, causándole la muerte en el acto.

El vecino será llevado a juicio por los delitos de portación ilegal de arma de fuego y daño en concurso real (artículos 189 bis. Inc. 2 -3er. Párrafo-, 181 inc. 1 y 55 del Código Penal). La ONG pretendía que se incluyera la figura de maltrato animal, pero en la elevación a debate, la fiscal Silvia Barronis no lo hizo.

Afada trabó una nulidad de la requisitoria fiscal de la elevación a juicio con el argumento de que “los animales no son cosas, sino seres sintientes, sujetos de derechos”. Sin embargo, el juez de Instrucción 4, Miguel Ángel Faría, mantuvo la acusación de la Fiscalía.