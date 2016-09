Intendente de Piray dice que “llueve café” por la contaminación de Arauco-Alto Paraná

Jorge Lezcano, jefe comunal de la localidad del Norte provincial, aseguró que en los últimos meses aumentó notoriamente la contaminación que emana de la caldera ubicada en la planta industrial de la empresa Arauco (ex Alto Paraná). Dijo que los vecinos de Puerto Piray deben convivir con un hollín muy fino y negro que invade las casas y ensucia la ropa. Se mostró preocupado por las consecuencias que esta contaminación podría generar en la salud. Asegura que la empresa se niega a invertir en equipos de mitigación de impacto y desoye los reclamos. El municipio inició un sumario administrativo que podría llegar incluso al cierre de la planta.

El municipio inició un sumario administrativo que podría llegar incluso al cierre de la planta del grupo chileno que acaba de adherirse al blanqueo que lanzó el presidente Mauricio Macri para evadir un litigio con la Administración Federal de Ingresos por varios cientos de millones de pesos reclamados por mala liquidación de impuesto a las Ganancias.

La multinacional, que el año pasado había sido multada por despedir personal en vigencia de una conciliación obligatoria, despidió a principios de este mes a otros 30 empleados

En realidad desde 2009, según indicaron desde el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria de Celulosa y Papel, la compañía comenzó a aplicar la receta de la precarización para reducir costos y comenzó reemplazar a personal de planta contratado bajo convenio, con empleados de tercerizadas y trabajadores bajo “contratos basura”.

“Es terrible la contaminación que tenemos, acá la gente te dice que llueve café, es el hollín de la caldera de Arauco. Siempre hubo este fenómeno, pero en los últimos meses se intensificó al punto de volverse insoportable, charlamos con los representantes de la empresa, nos dijeron que iban a trabajar para disminuir la contaminación, pero no lo hicieron. Ellos tienen que hacer una inversión, tienen que poner un precipitador electrostático que sirve para reducir el residuo que deja la caldera en el aire, pero se niegan a hacer la inversión, dicen que es muy cara”, indicó Lezcano en diálogo con Misiones Online.

El intendente de Piray aseguró que en esa ciudad el aire se vuelve irrespirable cada vez que sopla el viento norte y que cuando sopla del sur, todo el hollín va a parar a una escuela.

Indicó que los vecinos se cansaron de quejarse por la suciedad que provoca la constante caída de polvillo negro, pero la principal preocupación pasa por el efecto que podría provocar en la salud. “La verdad es que no sabemos hasta qué punto esto puede ser perjudicial para la salud, pero sabemos que no puede ser bueno que la gente ande respirando este aire”, remarcó.

Lezcano indicó que iniciaron un sumario administrativo e irán a fondo. “Esto tiene que terminar en una multa o el cierre de la planta. Estamos cansados de lidiar con esta empresa, no te dan pelota, no nos respetan. Si tengo que negociar la salud de mi pueblo para que ellos se queden, que se vayan nomás”, señaló.

