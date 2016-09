De la única Ministra de la Mujer del país: “La tecnología y las redes sociales influyeron en la violencia, una pareja no puede revisarse el celular”

Angelica García es la Ministra de la Mujer de la provincia de Formosa. La primera provincia que decidió, ya en 2007, elevar al rango de ministerio a la oficina que atendía cuestiones relacionadas con la mujer y en especial, el tema de la violencia de género.

De visita en Posadas para participar de una reunión de consejeras del NEA integrantes del Consejo Nacional de la Mujer, esta licenciada que ocupa el cargo desde hace cuatro años, explicó las ventajas de tener una oficina con rango de ministerio y también se refirió a la problemática de la violencia de género.

García dice que no hay más violencia ahora que antes, sino que hay “más denuncias” y también explicó que el mal uso de la tecnología y las redes sociales potencian el círculo de violencia. “Cada uno tiene que tener su espacio, su círculo, una parte es compartida, pero otra parte tanto el hombre como la mujer tienen que tener su intimidad. Lo mismo con las redes sociales o el celular, una pareja no puede estar revisandole el celular al otro”, dice García.

La funcionaria también abogó porque se extienda a Misiones el Plan Ellas Hacen que es una asignación de 2500 pesos mensuales a las mujeres víctimas de violencia de género, para ayudarlas a independizarse y que ya se distribuye en Formosa. “Hay que trabajar mucho en lo que pasa cuando se saca a la mujer del círculo de la violencia, la reinserción y lo económico es fundamental”, explica.

A continuación, una parte del diálogo con esta funcionaria que también advierte sobre el importante rol que tienen los medios de comunicación. “Estos mensajes los puede estar escuchando una mujer que es víctima de violencia y la puede decidir a salir”, explicó.

-¿Así que ustes es Ministra de la Mujer?

-Soy Ministra de la Mujer, formo parte del gabinete del gobernador.

-¿Es la única Ministar de la Mujer del país?

-Fuimos desde hace mucho tiempo la única, ahora creo que hace poquito se sumó La Rioija. No se si hay otra provincia más, en la última reunión del Consejo Nacional de la Mujer mi colega de La Rioja se presentó como ministra, yo estoy hace cuatro años, y desde el 2007 se creó el Ministerio.

-¿Ha tenido resultados elevar la oficina al rango de ministerio?

-Sin lugar a dudas, te da potestad, no te da dependencia (de otros organismos) y tenés los recursos necesarios para soluciones que no pueden esperar y situaciones que se presentan en el momento. Porque si tenés una mujer con cinco hijos y no tiene vivienda, acudís al IPV, Desarrollo Social, nosotros damos módulos habitacionales a las mueres víctimas de violencia.

-¿Recomienda a Misiones elevar a Ministerio su oficina de atención a la Mujer (actualmente es la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Mujer)?

-Si, sin dudas, es la lucha que tenemos que apoyar, algunas son direcciones algunas con suerte son subsecretarías, no queremos que sea de Niñez, Adolescencia y de la Mujer, no todo se puede cumplimentar, en el tema de la mujer tiene que ser un Ministerio de la Mujer, porque la mujer tiene aristas muy complejas, significa un trabajo focalizado. Hay que trabajar en el día después de la violencia.

-En general se le da énfasis al hecho en sí de violencia y evitar ese hecho…

-Si, y la reinsercion y rehabilitación de la victima es posterior al trabajo que hace en forma permanente el Minsterio de la Mujer, cuesta mucho porque es una persona muy vulnerable la víctima, cuesta entender y comprender el problema. Desde la policia que recibe la denuncia vemos vestigios de violencia. Le dicen: “¿Qué hiciste? ¿Por qué venís acá? Seguro vas a volver con tu marido”… La re victimizan. Nosotros hemos logrado que la policía de la provincia de Formosa entienda que nos tiene que mandar los preventivos (denuncias) por correo electrónico, asi nos enteramos así estemos a 150 o 300 kilómetros del hecho. Y ellos no tienen por qué opinar, solo de en recibir la denuncia. Para eso también sirve ser un Ministerio.

-¿Angélica, no falta investigar más las causas de la violencia? No se investiga la cabeza de los agresores, qué les pasó…

-Si, también hay que trabajar sobre el victimario, no siempre la víctima todo y el victimario nada. Porque ese el día de mañana va a tener otra victima. Por eso trabajamos en masculinidades, vamos y trabajamos en personas en situación de encierro, sean mujeres o varones. La violencia no es potestad sólo de los hombres, son los menos, pero los hay víctimas también.

-¿Hay muchas mujeres que se arrepienten de su intento de dejar atrás el círculo de violencia y vuelven con el marido o la pareja?

-Si, es muy común, te diría que en un 90 por ciento de las veces pasa eso, vuelven porque está contemplado dentro del círculo de la violencia la luna de miel, el agresor intenta encontrarla por mensajito, lo que sea, le promete lo que nunca hizo, le trae flores. Pero es la perversidad del hombre violento, en tres meses lo vuelve a hacer.

-¿Cuánto influyó en el círculo de la violencia las redes sociales, los celulares?

-Muchisimo, no es que no estemos de acuerdo con la tecnología, pero el problema es que justamente la mala utilización la que potencia el problema, porque tanto hombres como mujeres utilizan las redes sociales para entrar en ese circulo que es exclusivo de la mujer y el hombre. El hombre tiene que tener su intimidad si o si y la mujer también, no pueden compartirlo todo.

-¿Cómo funciona el Plan Ellas Hacen?

-Funciona hace ya tres años en Formosa, y vino a cubrir un vacío que tenia el círculo de la violencia, porque la víctima recibía atención, asistencia legal, contención, pero nos faltaba la parte económica. Las mujeres nos decían, no tengo medios para solventar la crianza de mis hijos. Este plan es muy beneficioso. Tiene requisitos, la terminalidad educativa, tienen que terminar si o si la escuela primaria, secundaria y si es de su agrado, nivel terciario o un oficio. Lo que se va a hacer, por pedido de las consejeras federales, que se extienda a todo el territorio de cada provincia. Se puso como prueba piloto las capitales, es un beneficio de 2500 pesos mensuales, permite la independencia económica. No es incompatible, pueden tener Asignación Universal por Hijos y beneficios por victima de violencia.

-¿Cómo está hoy Formosa con el tema de la violencia de género?

-La gente logra denunciar más, no es que haya más violencia, siempre existió. Pero interpelamos mucho a al sociedad, todos debemos comprometernos, no solamente los organismos gubernamentales sino asociaciones civiles, medios de comunicación. Lo que hacemos llega a cada hogar y quizas hay una victima escuchando. A las victimas el miedo las paraliza.

