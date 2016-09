Antes miles de docentes, Passalacqua remarcó los valores de la Renovación

“Nos convoca una palabra que es la esperanza. Por algo las cosas aparecen en la vida política, hoy es un acto político y bienvenida la política cuando está hecha por gente de bien como es el docente”, remarcó el gobernador Hugo Passalacqua al dirigirse a los varios miles de docentes que participaron esta mañana del Encuentro Provincial de Militantes que organizó la agrupación ADOMIS en Ruiz de Montoya.

Ante un auditorio conformado por docentes de toda la provincia, Passalacqua evocó la etapa fundacional de la Renovación y el contexto histórico en el que se originó: “Hay que acordarse de la crisis de 2001. El país se deshacía, Misiones se deshacía, los partidos tradicionales no estaban en condiciones de contener a la sociedad y proyectarla hacia delante, habían sido contribuyentes de la caída de la Argentina. Y aparece una persona maravillosa que entendió como nadie qué estaba en lo profundo de la sociedad, que algo pasaba, que el misionero era distinto y era especial, que tenía un temple particular. Somos un pueblo rebelde, un pueblo mezclado para los queridos paisanos que están allá, un pueblo con ganas de ir para adelante, sólo para adelante. Y nos convocó, y éramos cinco, y escuchen bien el número, éramos cinco personas cuando nos convoca Carlos Rovira y nos invita a una aventura, romper todo y empezar de nuevo, y hacerlo todo en base a una doctrina que tiene una sola palabra, el misionerismo”, enfatizó el mandatario.

“Acá nadie debe confundirse, misionerismo es lo que construyen ustedes en las aulas todos los días, ese espíritu nace de una sociedad, porque ustedes están en las aulas. Cuando las aulas se cierran el misionerismo se apaga, el progreso se apaga. Por eso felicito al mejor docente del país, al misionero porque es bueno, porque entiende que el derecho del niño tiene que estar sobre cualquier derecho. Porque fueron capaces e inteligentes desde sus diversas agrupaciones, de todas las agrupaciones, de todos los extractos que conforman la Renovación, de hacer política”, insistió.

En un párrafo aparte, el gobernador volvió sobre el concepto de la transmisión de valores que compete a los docentes, pero para cuya tarea necesitan de la colaboración permanente de los padres: “No hay sociedad sin valores, sin solidaridad, sin respeto, sin sentir lo que siente el otro, sin involucrarse, sin embarrarse, sin conocer a nuestra gurisada que algunos vienen sin comer o golpeados de la casa. Ustedes los tratan como a sus hijos y en ese marco afectuoso es que hacemos la política, en un marco de cercanía. Y aprovecho para convocar a quienes están ausentes en el proceso educativo: a los padres. Hay que llamarlos, hay que rehacer el contrato escuela-padres, que se involucren para acompañar al chico. No quiere decir solamente llevarlo a la puerta de la escuela, es estar todos los días al lado de nuestros chicos”, recalcó Passalacqua.