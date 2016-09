Tras el incendio en Posadas la solidaridad: están levantando todo nuevamente y mañana comienzan a trabajar en una mueblería prestada

Se trata de la mueblería de la familia Kosachek de la avenida San Martín de Posadas. El hombre, que lo había perdido todo la semana pasada, hoy está levantando los muros perimetrales, todo gracias a las innumerables muestras de solidaridad que tuvo. De la misma manera, le prestaron una mueblería, es así que mañana comenzará a producir nuevamente con su equipo quienes, podrán seguir con su fuente de trabajo.

Antonio Kosechak, Radio Libertad

“Estamos haciendo un duelo y poniendo todo en la balanza. Es impresionante la solidaridad del pueblo misionero. la palabra gracias es muy chica para abarcar tanto cariño, tanto amor. Mi señora dijo que tendrá que hacer una casa más grande para que entren todos los corazones que ayudaron”, expresó Kosechak en diálogo con radio Libertad.

Contó que un arquitecto amigo le hizo un plano y ya comenzaron a poner los muros perimetrales, “hoy estamos haciendo los pozos, nos acercaron materiales, tierras, máquinas, todo eso nos hace amortiguar el terrible golpe que tuvimos”, manifestó.

Entre tanta solidaridad, contó que un hombre se acercó para ofrecerle una mueblería en desuso. Es así que mañana comenzará a trabajar con su gente, unas cuatro personas, para mantener la fuente laboral.

Respecto a las causas del incendio, dijo que aún no puderon determinar, sí dijo que entre las hipótesis sospecha de la vecina que se había expresado en las redes con alegría por lo que había ocurrido.Aseguró que la mujer es enferma psíquica. La otra hipótesis es un cortocircuito.

Respecto a la mujer que se alegró de su desgracia, expresó : “La vecina al publicar eso en las redes me hizo un favor, porque la ayuda se multiplicó”.

Sobre las acusaciones de la mujer dijo que prefiere no contestar ya que sabe que no está bien, sobre el padre que la vecina dice murió a causa del polvillo, contó que el hombre murió con más de 90, era bueno y trabajador. Relató además que esa misma hija antes llamaba a su casa y él iba a buscarlo al hombre para que hablara con su hija que vivía en Buenos Aires. Asegura que no tenía problemas con su padre y que jamás le hizo nada a la mujer. Incluso tenía un muro de 15 metros de alto, “no le molestaba nada”, dijo..

Finalmente insistió en que está muy agradecido con todos y adelantó que en unos días harán un llamado a los periodistas para agradecer a todos los que colaboraron.