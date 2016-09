La misionera Pau Linda arremete: “Leo Squarzon estafó a otra chica y la obligó a abortar”

La amante del novio de Amalia Granata reveló detalles hasta ahora desconocidos de la intimidad del empresario.

Paula Linda es la tercera en discordia en el escándalo Granata-Squarzon. La mujer fue la amante del empresario y en una nota con este portal, disparó contra su excompañero sexual.

“Yo la pasé tan mal… Me internaron un día, estuve angustiada, me volvieron los pánicos y ahora los veo a ellos juntos. Me quedo más tranquila y relajada pero digo que la más perjudicada fui yo, me dijeron de todo”, comenzó su relato.

Y sumó: “Me siento mal por salir con un cachivache como Squarzon. Ellos dicen ser millonarios y después es todo mentira. Yo digo la verdad”.

Más tarde, llegó la confirmación más llamativa: “Conozco el caso de otra chica que fue estafada por él, muy feo, me enteré de cosas horribles. La indujo a terminar con un embarazo. No sé si es menor, me contaron que es secretaria de un spa. Le decía que la amaba, era una chica bien”.

Para cerrar, se preguntó: “Quisiera entender qué buscaba conmigo”.

