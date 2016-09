Indican el policía Muga no fue juzgado con la figura de femicidio porque la ley no estaba vigente

Federico Rodríguez, Fiscal del tribunal penal oral de Eldorado explicó que por qué no se aplicó la figura de femicidio en el Caso Muga el policía que mató a su ex mujer. “No estaba vigente la ley, pero si aún se piensa en potencial, no había certificado médico que acredite violencia física anterior, si hubo manifestaciones”, dijo y agregó que “aunque el juicio se realizó ahora nosotros no podemos abandonar el marco jurídico vigente en esa época, tiene que ser jurado con ese marco”.

Federico Rodríguez, Radio República

“No había un certificado en el expediente que avale lesiones previas”.

Por otro lado sobre el cumplimento efectivo de la condena de Muga dependerá de su conducta. Explicó que por buena conducta podría tener salidas transitorias a la mitad de la condena, aunque no podrá portar armas por 22 años, lo que dura con condena total”.

Sobre cuáles son los beneficio de un juicio abreviado dijo que “en primer lugar para el poder judicial es tener un caso resulto con una persona confesa, hay un responsable que se hizo cargo de un delito. Otras de las ventajas es la pacificación social, también tiene beneficio en términos de previsibilidad porque el imputado sabe a qué atenerse y en términos democráticos porque es solución consensuada”.

Por ultimo contó que “las cusas por amenazas de Muga, prescribieron. No calificó tampoco el vínculo entre la fallecida y el policía”.

Radio República