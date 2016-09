Condenaron a dos traficantes por haber traído cocaína desde Paraguay en una moto

El Tribunal Federal de Posadas condenó a casi cinco años de cárcel a dos traficantes de cocaína que intentaron ingresar a la Argentina desde el Paraguay 12 kilos de la droga blanca. Se trata de una mujer de nacionalidad paraguaya y de un brasileño, con antecedentes por narcotráfico.

El hecho tuvo lugar el día domingo 13 de octubre del año 2014, aproximadamente las 12.15, cuando personal de AFIP-DGA, que se encontraba de servicio en el puente Internacional “San Roque González de Santa Cruz”, que une Posadas con territorio paraguayo, procedió al control de una moto Yamazuky, modelo B-15 110 C/R/2013, dominio paraguayo colocado 522-NBK, conducido por Patrocinia Armoa (49), en momentos en que la misma arribó al carril Nº 4 de entrada al país, proveniente de Encarnación.

El personal actuante preguntó a la conductora si traía mercadería, a lo cual manifestó que solo traía tres gruesas de cigarrillos; no obstante ello, los funcionarios le solicitaron que descendiera y abriera la baulera de la moto, a lo que Armoa expresó que la baulera no abría. Esto llamó la atención del personal aduanero que procedió a la apertura de la baulera usando la llave de la moto, y halló dentro una bolsa que cubría varios paquetes rectangulares, dos de ellos envueltos en globos tipo piñata y otros dos en bolsas de color gris.

Ante la sospecha de estar en presencia de un ilícito, el funcionario avisó al jefe de turno y solicitó custodia de la Gendarmería Nacional. En ese momento, Armoa manifestó en forma espontánea que la mercadería no era suya, que le entregaron los paquetes antes de cruzar, y que la esperaban en la plazoleta luego de trasponer el puente.

Entonces, aduaneros y gendarmes se trasladaron a la intersección de las Avenidas Mitre y Roque Sáenz Peña, donde luego de una pequeña rotonda y sobre la primera plazoleta avistaron a dos personas, las que fueron señaladas por Armoa como las que le entregaron la mercadería.

De inmediato, el brasileño Ismael Domingue (28), un vendedor ambulante que se movía por Encarnación, y otro hombre llamado Domingo Antonio Zaracho Martínez fueron arrestados junto a la motociclista.

En el puente se abrieron los paquetes decomisados, que tenían 12,070 kilos de cocaína. A los tres se les inició una causa penal, pero Zaracho Martínez recibió con el tiempo la falta de mérito. Los demás llegaron a la instancia de juicio, pero evitaron el debate oral porque se declararon culpables. Fueron a un proceso abreviado.

Armoa y Domingue fueron condenados por los jueces Manuel Alberto Moreira, Mario Hachiro Doi y Norma Lampugnani a la pena de cuatro años y diez meses de cárcel por el delito de “contrabando de importación de estupefaciente agravado en grado de tentativa”.

En el caso de Domingue, como tenía una condena anterior, le unificaron la pena en cinco años y seis meses de encierro.

