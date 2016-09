La vecina que se alegró por el incendio de la mueblería dijo que si vuelven a instalarla en el lugar, irá a la justicia

Gladis, la mujer que se alegró por el incendio de la mueblería contó el porqué de su reacción. Asegura que su padre padeció de asma y despues cáncer a causa del polvillo que venía del lugar. Además que conviven con los ruidos molestos. Sobre su reacción en la red social reconoció que “no está bien” lo que hizo, y explicó que es a causa de lo que viven hace 30 años, donde además de perder a su padre, un perro de esos vecinos mordió a su hija “y nunca se hicieron cargo”, dijo. Pidió al vecino que “reflexione” y que no vuelva a instalar la mueblería.

Sobre su bronca con los vecinos Kosachek, relató que hace unos 20 años su nena tenía 6 años, y su perro le mordió, le lastimó el rostro “y ellos no se hicieron cargo. Negaron que el perro fuera de ellos, y mi hija quedó con la cara destrozada, quedó con problemas de aprendizaje”, dijo.

Contó que después de ahí pusieron fábrica de ladrillos, “todos los días ruidos, después comenzaron con la mueblería y más ruido noche y día. No había muro y venía todo el polvillo, mi papá comenzó a enfermarse, él comenzó a tener asma y le hicieron un hisopado y le sacaron polvillo. Después mi papá tuvo cáncer. La Municipalidad venía clausuraba, y a la tarde abrían”, narró.

“Yo siempre iba a la municipalidad. hace un mes y medio fui. Vino un señor y me dijo que ellos estaban trabajando le dije que mientras ellos trabajaban nosotros nos estamos muriendo”, aseguró.

Siguiendo con su relato, de lo que para ella “es un infierno”, contó que su papá falleció hace 5 años de un paro, “ese día él se quejó y me dijo que no aguantaba más que se quería ir”, por ello es que para la mujer toda la culpa la tienen ellos.

“Yo soy una persona que no tiene problemas con nadie. pero me quedé con mucha impotencia de no poder hacer nada por mi papá”, expresó.

Sobre el día del incendio dijo que se quedó muy mal porque “otra vez tenemos que pagar los platos rotos”. Aseguró que siempre prendían fuego “y nadie me hizo caso”, manifestó.

“Ese día yo estaba con una furia y le fui a gritar que si estaba contento con lo que pasó y publiqué lo que publiqué y obviamente no está bien. tenía sentimientos encontrados. Pero quiero que entiendan que se murió mi papá”, manifestó.

“A mi me tratan de loca en el barrio”, dijo, pero asegura que muchas veces no la entienden por lo que pasó. “Yo defiendo a mi familia, mi papá falleció pero todavía está mi vieja”, expresó.

“Yo tengo mucho resentimiento de lo que pasó con mi padre, y nunca se hicieron cargo de nada”, se quejó..

Reveló que siempre les pedía que saquen la mueblería del lugar. Contó que muchas veces fue a la municipalidad a pedir que cierren la mueblería, pero le decían que no podían porque ellos estaban trabajando.

Dijo que no quiere que vuelvan a poner en el lugar la mueblería. “Si la carpintería tiene que volver voy a recurrir a la justicia. el tiene que reflexionar”, expresó.