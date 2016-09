Caso Wasyluk: el STJ despejó el camino para que finalmente salga el juicio

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso planteado por uno de los 13 policías imputados por el crimen de Hugo Miguel Wasyluk (38), el jornalero de 38 años que murió tras la golpiza a la que lo sometieron en la comisaría de Villa Bonita. La máxima instancia judicial misionera avaló así lo decidido por el Tribunal Penal de Oberá: no es procedente la realización de un nuevo estudio sobre la autopsia de la víctima.

De esta manera, se despejó el camino para el juicio oral y público. Ahora bien, es difícil que el debate salga en lo que resta del año. Ahora el expediente sigue en el STJ y deben notificarse las partes. Después debe volver al TP obereño y ahí seguir su curso.

Fuentes judiciales indicaron que el Tribunal incluso fijó una audiencia para que las partes vean el video de la autopsia de Wasyluk y que sólo asistieron la querella y la Fiscalía, ningún abogado defensor.

Aclararon además que si el juicio no salió hasta ahora es por los recursos que trabaron los defensores y no por falta de voluntad de los jueces juzgadores.

La defensa de uno de los imputados acudió en queja al STJ porque el Tribunal le rechazó el pedido de un nuevo estudio sobre la necropsia. Los camaristas Francisco Aguirre, Lilia Avendaño y José Pablo Rivero consideraron el planteo extemporáneo. El Superior Tribunal confirmó esta decisión.

Los policías Pedro de Mattos, Carlos Antonio Gómez y Ricardo Javier Rodríguez están acusados de haber arrestado y sometido a Wasyluk a “torturas” en la comisaría de Villa Bonita. Son los únicos detenidos que tiene el caso.

Jorge Antonio Heijo y Wilson Ricardo González son otros dos uniformados que prestaban servicios en la misma repartición y que están imputados del delito de “omisión de denuncia de torturas e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Los demás sospechosos son Miguel Ángel Espíndola (entonces jefe de la Primera de Oberá a la que la víctima imploró ayuda), Carlos Ariel Lentini (otro oficial que desoyó el pedido desesperado de ayuda), Andrea Rosana Harasimezuk, Hugo Ariel Basaraba, Alejandro Fabián Núñez, Luis Alberto Silva, Gustavo Javier Fontana y el médico Orlando Morales. Todos llegarán a juicio por el supuesto delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

El 25 de abril de 2011, por la noche, a Wasyluk lo detuvieron y llevaron a la dependencia. Allí, mientras estaba esposado, lo sometieron a una brutal andanada de golpes. Después lo trasladaron a la seccional Primera de Oberá. La madrugada del 27 de abril a las 0.50, el hombre fue hallado muerto en el inodoro de su celda.

