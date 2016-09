Sin su “ancho de espadas”, Guaraní visitará a Sportivo Patria en Formosa desde las 16

Con la idea de volver al triunfo, como hace dos semanas en la misma provincia de Formosa, Guaraní A. Franco visitará desde las 16 a Sportivo Patria por la tercera fecha del Federal A.

La Franja viene de un mal partido con derrota por 2 a 1 ante Sarmiento de Resistencia, tras un gran arranque en la vecina provincia litoraleña hace 15 días, cuando ganó de visitante en la primera fecha al derrotar por idéntico resultado a Sol de América.

Sin embargo, no será fácil, sobre todo porque Guaraní no contará para este partido con Cristian Barinaga, quien se quedó en Posadas ya que arrastraba una sobrecarga muscular y el DT, Miguel Angel Zahzú prefirió no arriesgarlo y generar una lesión mayor que lo tenga marginado en buena parte del torneo.

Un dato para ilustrar la importancia de Barinaga: Convirtió en cuatro de los últimos cuatro partidos de Guaraní. Fueron cinco tantos en los dos partidos ante San Martin de Tucumán por el torneo pasado, el debut ante Sol (dos) y el fin de semana pasado en la derrota ante Sarmiento (uno, de penal).

Si volverá para este partido Juan Eluchans, Leandro Fioravanti, Julio Barraza y Elvis Duré, jugadores que por lesión o suspensión no fueron de la partida el domingo pasado en Villa Sarita.

MB