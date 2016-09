Quizás Macri no saca tanto del “cajero automático”, pero revienta la “tarjeta de crédito”: Argentina tomó deuda por u$s50.000 M

Solo en julio de 2016 supero al endeudamiento total del primer semestre con un total de u$s 20.800 millones, destaca un informe elaborado por el Centro de Estudios y Formación Marxista, publicado por el diario El Cronista.

El dato pone en entredicho la supuesta austeridad que declama el Gobierno nacional y que tiene por principal objetivo reducir el déficit fiscal, principal motivo por el cual se dejan de tomar muchas medidas reclamadas por oposición, gobiernos provinciales y muchos otros sectores, como apuntalar la obra pública o inyectar más recursos para reactivar la economía y el empleo.

“A nivel nacional la colocación de deuda soberana fue en Bonar 2019, 2021, 2026 y 2046 y en total sumaron u$s 16.500 millones, con lo cual se decidió pagar a los fondos buitres”, detalla el informe.

A nivel provincial “tras haber postergado varias veces su salida al mercado voluntario, la provincia de Salta logró colocar en el exterior un bono a 7 años de plazo por un momento de u$s 300 millones, y a una tasa de 9,125%”.

La otra provincia que colocó deuda fue Buenos Aires, similar a la tasa de Salta del 9.125% en marzo de 2016, por u$s 1.250 millones, con un plazo de 8 años. Tres meses luego en junio Buenos Aires coloco deuda por u$s 1.000 millones, el 50% a 3 años con una tasa de 5,750% y a 11 años a la tasa del 7,875% el restante 50%.

En el mercado financiero sostienen que las tasas que paga el país siguen siendo altas en comparación con otros actores de la región. Es por ello que algunos economistas esperan que en los próximos meses o en 2017 se concreten bajas en los tipos de interés. Sin embargo todo dependerá del resultado del blanqueo y el ingreso de dólares que logre el Gobierno por este mecanismo.

“El Gobierno ha elegido el gradualismo fiscal y esto va a tener que ser financiado con deuda. Depende del blanqueo pero el año próximo serán necesarios u$s 30.000 millones”, indicó Rodrigo Álvarez, economista de Analytica que agregó que “el Gobierno va a tener que seguir muy activo en el mercado financiero”.

“Después de Salta y Buenos Aires entre las provincias que colocaron deuda en el exterior con tasa alta fueron Neuquén y Mendoza. El primero emitió deuda por u$s 235 millones con un plazo de 12 años al 8,625%; el segundo lo hizo por u$s 500 millones a 8 años con una tasa del 8,375%. El otro par de provincias que mantuvieron altas tasas fueron Córdoba que coloco deuda por u$s 725 millones con una tasa del 7,125% a un plazo de 5 años; la otra jurisdicción Ciudad de Buenos Aires que se endeudo por u$s 890 M a 10 años con una tasa del 7,500%”, destacó el economista Ernesto Mattos.

“El arreglo con los fondos buitre y la salida del default selectivo parece no haber incidido mucho en las tasas tomadas por las distintas provincias, Salta en 2012 emitió deuda a una tasa de 9,500% a 10 años, la diferencia fue una reducción del 0,375%”, señala Mattos.

“El Gobierno va a alcanzar sin problemas el financiamiento de los u$s 30.000 millones para 2017 pero creemos que respecto a la tasa hay espacio para que se corran y pueda el país pagar porcentajes más bajos”, opinó Álvarez.

En este sentido agregó: “la curva de la región es más baja que en la Argentina y si el país comienza a mostrar signos de crecimiento podría ayudar a una reducción de tasas”.

Según Research or Traders hasta el mes de septiembre informa que las provincias se endeudaron en u$s 5.590 millones, totalizando entre enero y septiembre de 2016 unos u$s 10.490 millones.

Empresas

En el caso de emisiones de empresas, ARCOR colocó un bono en dólares a 7 años de plazo, por un monto de u$s 350 millones y a una tasas de retorno de 6%, siendo de las tasas más bajas si las comparamos con el Gobierno Nacional y algunas provincias. Así lo detalla el Informe del sitio Research for Traders.

La otra empresa que obtuvo una tasa de las más bajas fue Cablevisión con un 6,5% por u$s 500 millones. Sin embargo fue una de las emisiones de menor plazo (5 años) en comparación a las otras empresas.

Detrás se ubicaron IRSA e YPF, la primera con u$s 360 millones a 7 años a una tasas del 8,750% y la segunda con u$s 1000 millones a 5 años al 8,500%.