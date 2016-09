Mañana va al banquillo el ex policía Muga, preso por haber matado de un escopetazo a su ex mujer

Mañana a las 8.30, empezará en el Tribunal Penal de Eldorado el juicio al ex sargento de la Policía de Misiones Mario Muga (47), quien mató de un escopetazo a su ex pareja, Sandra Mariela García (39), en la Comisaría de la Mujer de Puerto Iguazú.

Hay once testigos citados y se estima que el debate oral y público durará al menos tres audiencias. Por los fuertes indicios en su contra, el ex uniformado podría recibir la prisión perpetua.

Este lunes, se leerá el auto de elevación a juicio y se le dará a Muga la posibilidad de que declare. Puede hacerlo o abstenerse.

Los jueces que analizarán la conducta de Muga serán Atilio León, Lyda Inés Gallardo y la subrogante Sofía Kleinbielen. En la Fiscalía estará Federico Rodríguez. Y el acusado será asistido por el abogado particular Fabián Santa Clara.

El 6 de noviembre de 2012, el entonces sargento Mario Muga fue visto por sus propios colegas cuando entraba a la dependencia policial y atacaba a escopetazos a Mariela Sandra García (39), quien estaba a punto de denunciarlo por amenazas y hostigamiento.

El uniformado salió de la Comisaría de la Mujer con mucha tranquilidad. Luego se subió una moto y escapó. Entonces se pensó lo peor: que el hombre iba a quitarse la vida. Sin embargo, se entregó. La Policía incautó la escopeta calibre 36 que se utilizó en el femicidio.