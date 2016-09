La emoción de Mayer: “Acá juego mejor que en cualquier lado”

RELACIONADAS Mayer se vistió de héroe y Argentina está otra vez en la final de la Davis

El correntino destacó la unión del grupo para lograr el pase a la final y se quebró al hablar de su hijo en camino.

Leonardo Mayer venció a las dudas, se sobrepuso a las polémicas y, con su triunfo en cuatro sets ante el británico Daniel Evans, le dio a la Argentina el pase a la final de la Copa Davis. El tenista salió a jugar en lugar de Juan Martín del Potro, marginado por el cansancio de los dos primeros días de competencia, y logró una resonante victoria.

Pero, el correntino se corrió del centro de la atención y aseguró que “héroe es el equipo”. “Acá jugamos todos. Le paso a Fede (Delbonis) de no jugar acá, pero ganar en Italia. Es bueno para un equipo que todos lo hagan con todo cuando les toque jugar y, cuando no, que alienten y banquen. Eso es ser más héroe, yo solo jugué un partido para ganar”, dijo “El Yacaré”.

Sobre la ansiedad que implicó tener la responsabilidad de salir a disputar un partido con tanto en juego, reconoció: “No pasaban más los games, se me hacía muy largo. Contaba punto por punto y me salió por suerte”.

Mayer reveló que el capitán Daniel Orsanic le comunicó el sábado por la noche que le tocaría estar en el duelo decisivo de la serie: “Ayer a la noche me dijeron ‘ojo que podés jugar, preparate’. Eso hice: dormí temprano, comí bien, me levanté temprano, hice mi rutina, encordé las raquetas y después me confirmaron”.

“Antes de jugar, era difícil pensarlo porque sentía que hacía mucho que no jugaba un partido así. Aguanté muy bien del físico”, destacó en diálogo con TyC Sports.

En tanto, cuando fue consultado por su presente en la transmisión oficial, el correntino no pudo evitar romper en llanto: “Es muy particular. Después de muchos años, con un bebé en camino (su novia, Emilia, está embarazada de un nene al que llamarán Valentino)…..es muy difícil poder jugar. Hace mucho que no podía jugar por lesiones, pero tengo un equipo que me da mucha confianza. Gracias a ellos puede ganar. También porque mucha gente se acercó, algo que es muy difícil y se los agradezco”.

Finalmente, habló sobre su gran desempeño en la Davis, donde lleva un invicto de diez partidos en singles: “No sé qué me pasa, pero acá juego mejor que en cualquier lado. Ojala lo pueda seguir manteniendo. Es la gente y el equipo que lo hace más fácil”.