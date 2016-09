Estudiantes ganaron un congreso provincial y tras un pedido que se viralizó en las redes podrán participar de la instancia nacional

Un grupo de estudiantes de Itacaruaré ganó el provincial en el XIV Congreso de la Juventud de la provincia de Misiones y el Mercosur. Producto de una ardua investigación y trabajo pasaron al nacional de Jujuy, pero les informaron que por determinación de Nación, “por cuestiones presupuestarias no podrían cumplir con la promesa del viaje”. Ante esto, el profesor Cristian Castro contó su decepción en las redes y las muestras de solidaridad no tardaron en llegar. De igual manera, ayer el gobierno provincial, a través del ministro de Hacienda Adolfo Safrán, les comunicó que la Provincia se hará cargo del viaje de los estudiantes.

El profesor Cristian Castro contó que con mucho esfuerzo y esmero los estudiantes realizaron su investigación. Hasta hace unas semanas todo era alegría. Estaban contentos de haber logrado esto que es histórico, no solo para Itacaruaré sino para toda la zona del municipio de San Javier: “chicos de nuestro pueblo ganaron el provincial en el XIV Congreso de la Juventud de la provincia de Misiones y el Mercosur pasando al nacional de Jujuy”, destacó el educador. Pero esta situación de alegría se vio empañada cuando fueron comunicados que por cuestiones presupuestarias no podrían cumplir con la promesa del viaje.

El profesor no dudó en expresar lo que para ellos significaba esta decisión. Y sí, Misiones es solidaria, y esta actitud se hizo ver inmediatamente. Muchos comenzaron a ofrecer colaboración y finalmente también llegó el llamado de la Provincia. Merecidamente estos jóvenes de Itacaruaré podrán llegar al nacional y seguir soñando.

La carta del profesor en las redes:

¿Cómo explicar el sentimiento de toda una comunidad educativa? ¿cómo contar la desolación y tristeza de un grupo de alumnos? ¿cómo relatar la frustración contenida como docente por un acontecimiento el cual trunca un sueño tan anhelado por adolescentes de los cuales cada profesor nos sentimos casi como padres?

Acá no se trata de sacarle en cara nada a nadie, solo de que sepan,quienes tienen que tomar decisiones en el gobierno educativo, que quitar la posibilidad de dar un premio por más ínfimo que sea a chicos que bien ganado lo tenían, hace que aún más los alumnos nos cuestionen a los adultos que no cumplimos con la palabra empeñada.

¿Cuantas veces les hablamos y peleamos para desarraigar cuestiones culturales como el menor esfuerzo, el no trabajar, el no compartir? Me respondo y digo muchas veces, y ahora cuando se logró que un grupo de alumnos con esfuerzo, realice un trabajo de investigación, que toma cuestiones de la vida del adolescente, esfuerzo no solo cognitivo, sino de conseguir material, porque para los que no conocen Itacaruaré es un pueblito chiquito perteneciente al Municipio de San Javier, allá en lo profundo del interior de Misiones.

Luchamos para que la sociedad sea cada vez más justa, pero qué justicia hay si no cumplimos con el premio prometido a estudiantes que se ganaron esto trabajando en equipo, estudiando, investigando; Como adultos somos tan contradictorios, ellos mismos nos reclamaban ayer por la tarde en el colegio, algunos con los ojos llenos de sangre, conteniendo sus lágrimas “¿profe como para ir a Rio de Janeiro si había dinero?”. ¿Qué decirles ante estos cuestionamientos?¿cómo contener tanta frustración,?somos la cara visible, desde la capital se tomó la decisión y listo, no hay presupuesto para el viaje a Jujuy, pero los que estamos delante de ellos somos los profesores, los que sentimos que estamos defraudando somos nosotros, desde el poder central fue una decisión presupuestaria nada más.

Hasta hace unas semanas estaban contentos de haber logrado esto que es histórico,no solo para Itacaruaré sino para toda la zona del municipio de San Javier, chicos de nuestro pueblo ganaron el provincial en el XIV Congreso de la Juventud de la provincia de Misiones y el Mercosur pasando al nacional de Jujuy, hoy todo cambió, no entiendo el razonamiento del que tomó la decisión de que este año por cuestiones presupuestarias la provincia no podría cumplir con la promesa del viaje.

Se ven tantos gastos totalmente superfluos y ¿no hay dinero para llevar a un grupo de alumnos del interior a Jujuy a que nos representen en el Nacional? Porqué nadie les regaló nada a estos alumnos, ellos ganaron la instancia escolar, luego la instancia zonal y el provincial para soñar no solo con ir a conocer Jujuy, sino a representar a los adolescentes de toda una provincia.

Me gustaría llegar al corazón de quien toma las decisiones presupuestarias y que pueda sentir la desilusión, la frustración de nuestros alumnos y que tal vez así pueda reasignar alguna partida que no sea tan importante como cumplir con la palabra empeñada con nuestros alumnos.