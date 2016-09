Con la participación de las escuelas, buscarán un nombre para el nuevo jardín botánico de San Pedro

El Proyecto Jardín Botánico para San Pedro, municipio emblemático de las araucarias, es promovido por la comunidad y avanza con la Municipalidad para habilitar un predio que por decreto provincial establece que debe ser destinado a un espacio verde urbano (parque o paseos). La iniciativa esta basada en el juramento ambiental que Misiones instrumentó, primera provincia en Latinoamérica en hacer una promesa y compromiso con el medio ambiente en las escuelas. Por ello, con la participación de la comunidad educativa definirán el futuro nombre que identificará al espacio natural.

“Este juramento ambiental en la actualidad es uno de los mayores desafíos para la preservación de los ecosistemas y consiste en fomentar hábitos que posibiliten prácticas sustentables. Esto requiere del compromiso y la participación activa de todos los sectores de la sociedad: Estado, organismos no gubernamentales y la población en su conjunto”, señalaron en los fundamentos del proyecto presentado oportunamente al concejo deliberante de San Pedro.

Por medio de esta acción ciudadana, buscan fortalecer y promover la importancia de asumir un papel constructivo en el proceso de la conservación del medio ambiente, como así también el acercamiento y la integración de las comunidades escolares de la zona “en un evento tan sublime y significativo para nuestra provincia, que resguarda la mayor biodiversidad del país, lo que implica un desafío cotidiano para las futuras generaciones”, indicaron.

La visita al lugar será gratuita y abierta a la población en general, pero especialmente a desarrollar actividades con todas las escuelas. “La ubicación del predio del Jardín Botánico es bastante próxima al casco céntrico sanpedrino, se encuentra aproximadamente a siete cuadras del edificio municipal, calle por medio tiene un barrio conocido como de “las 34 viviendas”. Los colegios se encuentran cerca, de manera que un docente puede llevar a sus alumnos caminando, sin tener que pasar por la peripecia de tener que conseguir fondos para un transporte”, detalló Martín González en la entrevista con ArgentinaForestal.com, quien es propietario de la Reserva Yaguarundí y uno de los promotores de la iniciativa, junto a Gigie Welter.

En el jardín botánico se pueden realizar diversas actividades tanto locales como para los turistas. “Convocamos, por ejemplo, a realizar actividades para avistaje y observación de aves, ya que en el área se albergan diversas especies, desde coluditos de los pinos, loros pecho vinoso, varias especies de carpinteros, boyeros, tucanes. Y pedimos que compartan sus fotos y listas de sus avistamientos en general que tengan de las aves misioneras, por medio de nuestra pagina del facebook “Jardín Botánico San Pedro-Misiones”, para intercambiar información y promover el conocimiento”, indicó González.

Además, la presencia de hermosas aves hace del lugar un sitio más para atraer a los turistas observadores de aves, de manera que se acerquen a San Pedro y se alojen en la hotelería, disfruten de los restaurantes de la zona y sea una manera de contribuir y favorecer el circuito económico local.

Normalmente, cada domingo por la tarde los vecinos involucrados en el proyecto se reúnen con un grupo de voluntarios a hacer limpieza en el predio, se encargan de poner estacas para proteger los renovales y próximamente colocarán carteles indicativos.

Más apoyo y compromiso

Pero a pesar de ser una iniciativa proactiva, educativa y con fuerte compromiso ambiental, el proyecto desde sus inicios tiene dificultades para consolidarse, tanto que de no ser por la preocupación e insistencia de los vecinos, no se hubieran destrabados tantos inconvenientes hasta poder concretarlo, en principio por medio de un “comodato” otorgado por “un año”. No tienen apoyo económico ni el necesario interés institucional aún para sostenerlo en el tiempo, pero no pierden las esperanzas. Son tres manzanas dentro de la zona urbana que tienen 160 árboles, algunos centenarios y de un alto valor ecológico.

Según explicaron a este medio, la iniciativa de crear un área natural en el predio disponible en la zona urbana surge de la inquietud de dos egresadas de la carrera de Guardaparques. “Las profesionales, Mariana Welter (San Pedro) y Anahí de la Fuente (Buenos Aires) elaboraron el proyecto a partir de tres manzanas irregulares que por un decreto provincial son declaradas para uso de parques y paseos, es decir un espacio verde. Fue así que presentaron el proyecto el año pasado en el Concejo Deliberante de San Pedro, pasaron algunos meses sin resolución ni comunicación alguna, por lo que varios ciudadanos nos fuimos interesando en el tema y promoviendo reuniones vecinales”, explicó Martín González.

De esta manera, la comunidad logró ser recibida por los concejales, con una entrevista positiva hacia el proyecto, pero también informaron que ya existía un acuerdo con una organización religiosa que pretende hacer una escuela privada sobre una de las manzanas propuestas para integrar el jardín. “En la siguiente reunión nos notifican que nos darán por ordenanza el predio, en comodato de dos de las tres manzanas, ya el municipio estaba por otorgar la tercera manzana a ese proyecto privado de escuela. El abogado de la municipalidad aún no se ha emitido al respecto, pero no sería legal ceder a un privado, debido a que el predio es público y lo quieren destinar a un proyecto privado, por lo tanto ese punto está en discusión en este momento, y se lleva adelante a través de una comisión directiva que formamos donde solicitamos al concejo deliberante que se impida este atropello sobre un espacio que se determinó por la Provincia que debe ser destinado a un fin ambiental”, precisó González.

El proyecto de Jardín Botánico contemplaba en esa tercera manzana la posibilidad futura de construir un edificio de uso múltiple, para todas las actividades educativas, la posibilidad de hacer invernaderos con llamativas especies florales y frutales, investigación sobre huerta orgánica, etcétera.

Sobre el escenario ambiental actual en la zona, sostuvo que “la población durante muchos años ha sido formada en la cultura de la depredación a la naturaleza, hoy se están talando los últimos sectores de selva que quedan, las extracciones sustentables terminan siendo extinciones y todas aprobadas por las autoridades competentes. Los cazadores furtivos ante la impunidad reinante (están cada vez menos equipados y más indefensos los guardapaques) circulan sin reparo, atreviéndose a quemar puestos de control de Ecología donde viven los guardaparques. Es decir, cualquier naturalista observando la realidad actual puede vaticinar una extinción masiva de la fauna por la destrucción de su hábitat”, describió González.

Añadió además que “la realidad es que los secaderos de yerba, en su mayoría, siguen usando miles de toneladas de leña nativa al igual que los hornos de ladrillo. Las prohibiciones del transporte no se cumplen, solo se detiene al 2% de los camiones ilegales. Por lo tanto, el panorama del escenario actual es desolador”, aseveró.

Por ello, consideró que “lo que se pretende con este proyecto es movilizar a la comunidad para que no se acostumbre a esta realidad, esto es lo que pretendemos modificar, a partir de un jardín botánico con la visita permanente de escuelas con voluntarios de la carrera de guardaparques y profesores de biología o ecología. Soñar con el botánico y un edificio educativo, es una utopia ya que las autoridades nos dan un plazo de un año para que realicemos obras significativas, de otra manera nos quitarán el comodato. Sin ningún tipo de apoyo económico ni interés manifiesto. Pero estas tres manzanas tienen 160 árboles, algunos centenarios y de un valor ecológico importante”, advirtió.

Espacio verde urbano

Con el Jardín Botánico, la idea de los vecinos es dotar a San Pedro de un espacio verde con un perímetro alambrado y que las familias puedan disfrutar del paseo en un ambiente natural en forma gratuita, con seguridad, destinando con cartelería acciones de educación ambiental “Que la comunidad pueda aprender de la futura cartelería algo más sobre la naturaleza”, explicó.

Este predio será una herramienta para poder cumplir fácilmente con un Programa Educativo que pretende enmarcar sus actividades en la Ley de Educación Ambiental Ley Nº XVI Nº 80 (antes Ley 4182), y Ley VI Nº 137 (antes Ley 4477), instituida esta última como Ceremonia Escolar en ocasión al Día Mundial del Ambiente.

Considerando que los niños son importantes agentes de cambio, ya que tienen la posibilidad de influir en sus padres y familiares con un poder superior al de cualquier otra persona. “Por eso, en San Pedro esperamos a través del Juramento Ambiental no solo despertar su compromiso, sino también el de sus núcleos familiares”, concluyeron.

Por Patricia Escobar