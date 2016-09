Boca visita a Godoy Cruz en Mendoza sin el “Apache” Tévez

Boca Juniors tiene hoy dos desafíos: disimular la ausencia de su capitán Carlos Tevez, suspendido tres fechas por su expulsión la fecha pasada en La Bombonera, y confirmar la levantada que inició con la victoria sobre Belgrano de Córdoba (3-0), después de un debut con derrota en el Campeonato de Primera División. Desde las 16 horas.

El partido en el estadio Malvinas Argentinas, válido por la tercera jornada, se jugará desde las 16 con público visitante, estará arbitrado por Patricio Loustau y será televisado en directo por El Trece.

La semana de Boca estuvo atravesada por la sanción al “Apache”, que finalmente fue de tres partidos por insulto al juez Germán Delfino, y la definición de su posible reemplazante, que el DT Guillermo Barros Schelotto trabajó en absoluta reserva y con mucho misterio.

El Mellizo no paró equipo en ninguna de las prácticas posteriores a la goleada con Belgrano y sí probó distintos candidatos en trabajos tácticos específicos.

“No quiero esconder nada, si no doy el equipo es porque no lo tengo”, se excusó el viernes en la conferencia de prensa previa al partido en Mendoza, donde Boca deberá ratificar su recuperación para no ceder terreno en la lucha por la punta.

Si bien el entrenador mencionó públicamente a Gonzalo Castellani como uno de los aspirantes a ingresar en el once inicial, los dos futbolistas que tienen mayores chances de hacerlo son el mendocino Fernando Zuqui, ex Godoy Cruz, y el cordobés Federico Carrizo.

La inclusión de uno o otro determinará la posición de Cristian Pavón en la primera línea de ataque. Si juega Zuqui, el ex Talleres se correrá a la izquierda; en cambio si lo hace Carrizo, se mantendrá en la derecha.

Ricardo Centurión, de buen partido ante Belgrano después de protagonizar un incidente de tránsito que derivó en una advertencia disciplinaria, será el que ocupe la posición de Tevez detrás del centrodelantero, que nuevamente será Darío Benedetto (rehabilitado de un desgarro) en lugar de Walter Bou.

Boca comenzó el Campeonato con una derrota frente a Lanús, que será su próximo rival en los octavos de final de la Copa Argentina, el miércoles 28, y después se recuperó con goleada y buen rendimiento ante Belgrano. Mañana tendrá enfrente a un Godoy Cruz que intenta recuperar el funcionamiento del torneo pasado, en el que arañó la clasificación a la final por el título.

El “Tomba” debutó esta temporada con un triunfo sobre Huracán en Mendoza y luego cayó sin objeciones con Independiente en Avellaneda.

En el Malvinas Argentinas, el equipo de Sebastián Méndez ganó siete de los últimos ocho compromisos y acumula cuatro victorias consecutivas. La última derrota ocurrió ante San Lorenzo, el pasado 8 de abril.

El “Gallego” tampoco definió el equipo titular, pero se descuenta que el ecuatoriano Jaime Ayoví regresará en lugar de Maximiliano Sigales, tras cumplir una sanción impuesta en el torneo anterior. En la mitad de la cancha, Fabrizio Angileri saldrá por razones tácticas y su reemplazante será Angel González y Fabián Henríquez.

Boca domina el historial de Primera División con siete victorias, seis empates y tres derrotas en 16 partidos. No pierde en Mendoza desde 2008 (4-1) y acumula cuatro igualdades y dos triunfos en las últimas seis visitas.

– Probables formaciones –

Godoy Cruz (Mendoza): Rodrigo Rey; Luciano Abecasis, Pablo Alvarado, Diego Viera y Marcelo Benítez; Angel González o Fabián Henríquez, Juan Andrada, Guillermo “Pol” Fernández y Facundo Silva; Jaime Ayoví y Santiago García. DT: Sebastián Méndez.

Boca Juniors: Guillermo Sara; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Fernando Tobio y Frank Fabra; Andrés Cubas y Pablo Pérez; Fernando Zuqui o Cristian Pavón, Ricardo Centurión y Pavón o Federico Carrizo; Darío Benedetto. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Árbitro: Patricio Loustau.

Estadio: Malvinas Argentinas.

Hora de inicio: 16 (El Trece).