Alojaron en un hogar a Denise Zahira y mañana declarará en Cámara Gesell

Denise Zahira Encima (11), la nena que estaba desaparecida desde junio de este año y que apareció sana y salva en un inquilinato de la calle Lorenzini 2339, entre Perito Moreno y Herrera de Posadas, fue alojada en el Hogar Papa Francisco, hasta que se aclaren las circunstancias del caso.

Al parecer, la pequeña les brindó un breve relato sobre su ausencia a los funcionarios judiciales. Pero la historia no habría resultado del todo coherente. Por eso, la nena declarará este lunes en Cámara Gesell. Recién después, la Justicia decidirá si retorna con su familia.

Zahira fue sometida a un primer estudio físico y psíquico y se encuentra en perfecto estado. Su propia madre había contado a la prensa que ella había dejado el hogar en otras ocasiones, pero que siempre volvía.

Fuentes del caso indicaron que fue un hermano mayor de la nena quien la ubicó y luego la llevó al inquilinato donde su madre, Ramona Ester Encima (45), está residiendo. Desde allí, un vecino llamado Oscar Florentín avisó a la Línea 911. Por eso, los primeros en acercarse al lugar fueron efectivos de la Policía de Misiones. Después, se hicieron presentes hombres de la Policía Federal Argentina (institución donde la madre de la niña había hecho la denuncia tras la desaparición) y funcionarios de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas.

Hoy se supo que luego de los primeros exámenes de rigor, la pequeña fue entregada a resguardo de la Subsecretaría de Desarrollo Social de la provincia.

Después de la declaración, la Justicia citará a los testigos que considera pertinente, para determinar dónde estuvo Zahira, con quién y cómo la ubicaron.

En su momento, Ramona Encima, la madre de Zahira Denise, confirmó a Radio Libertad que era la cuarta vez que la pequeña desaparecía desde 2013 y que “no se va, sino que alguien la lleva”.

La mujer rechazó las críticas de los vecinos que cuestionan su presunta poco compromiso con la búsqueda de la niña.

Ella dijo que Denise despareció el 4 de junio del barrio Belén de Itaembé Miní. “Yo volví de vender y tenía dolor de cabeza. Era de tarde. Ella me preparó mate y después se ofreció a comprar un remedio. Quiso llevar a sus hermanos, pero ellos no quisieron ir. ‘Ustedes no la quieren a mami, no me quieren acompañar’, fue lo último que dijo y se fue”, contó.

“A la media hora, como no volvía fuimos a buscarla con mis dos hijos. En el camino un vecino nos dijo que había visto a Zahira corriendo por la avenida 147. Fuimos hasta el almacén. Salimos a recorrer todo el barrio Belén. No me pueden decir que no la busqué”, añadió.

Ramona, cuestionada por sus vecinos, que llevaron adelante muchos operativos de búsqueda, dejó el barrio y se mudó al inquilinato de la calle Lorenzini, allí donde el sábado se reencontró con la niña.

MAS