Primera División: Independiente-Quilmes y el resto de los partidos del sábado, horarios y transmisión

Independiente, incentivado por un buen inicio en el certamen y el pase a octavos de final en la Copa Sudamericana logrado ante Lanús, visitará hoy a Quilmes, que intenta mantenerse en la categoría, con un equipo alternativo teniendo en cuenta que jugará la semana próxima en el certamen internacional ante Chapecoense de Brasil.

El partido, por la tercera fecha del certamen de Primera División, se jugará en el estadio Centenario de la ciudad de Quilmes, desde las 18, con el arbitraje de Mariano González y televisado por Canal 13.

– Probables formaciones –

Quilmes: César Rigamonti; Gastón Bottino, Diego Colotto, Matías Sarulyte y Matías Orihuela; Nicolás Da Campo, Maximiliano González, Enzo Acosta y Matías Escobar; Federico Andrada y Cristian García. DT: Alfredo Grelak.

Independiente: Martín Campaña; Damián Martínez, Nicolás Figal, Hernán Pellerano y Nicolás Tagliafico; Ezequiel Barco, Julián Vitale y Juan Sánchez Miño; Martín Benítez, Germán Denis y Lucas Albertengo. DT: Gabriel Milito.

Estadio: Quilmes.

Árbitro: Mariano González.

Hora de inicio: 18.

Televisa: Canal 13.

Newell’s visita al necesitado Sarmiento, de Schurrer

Newell’s Old Boys, uno de los seis equipos que ganaron en sus dos presentaciones, visitará a Sarmiento de Junín, acosado por su magro promedio, en uno de los partidos a jugarse hoy por la tercera fecha del Campeonato de Primera División.

El cotejo se celebrará en el estadio “Eva Perón” en la ciudad de Junín, desde las 20.15, con el arbitraje de Germán Delfino y transmisión de la TV Pública.

En Primera División jugaron en siete ocasiones, tres de ellas las ganó el equipo rosarino, tres culminaron igualadas y una fue triunfo de Sarmiento, que reúne cinco encuentros sin vencer a Newell’s.

Los rosarinos vencieron a Quilmes y Tigre sin sufrir goles en contra, mientras que Sarmiento le ganó a Arsenal de local y viene de perder ante Estudiantes en La Plata.

Sarmiento se encuentra al borde de la zona del descenso (1,041 promedio), solamente un punto por encima de Temperley (1,020), por lo que necesitará una victoria frente a su público para tomar un poco de aire en su lucha por la permanencia.

En Sarmiento, el entrenador Gabriel Schurrer determinó el ingreso del delantero ecuatoriano Kevin Mercado en lugar del lesionado Rodrigo Depetris, quien sufre una distensión en el aductor derecho; mientras que en el equipo rosarino el DT Diego Osella confirmó el regreso Diego Mateo, quien cumplió con la suspensión, en lugar de Sebastián Prediger.

– Probables formaciones –

Sarmiento: Julio Chiarini; Alexis Niz, Francisco Dutari, Nicolás Bianchi Arce y Guillermo Cosaro; Hamilton Pereira y Jonathan Santana; Gonzalo Di Renzo, Walter Busse y Kevin Mercado; Leandro Díaz. DT: Gabriel Schurrer.

Newell’s Old Boys: Luciano Pocrjnic; Luis Advíncula, Sebastián Domínguez, Néstor Moiraghi y Germán Voboril; Joel Amoroso, Diego Mateo, Facundo Quignón y Maximiliano Rodríguez; Ignacio Scocco y Mauro Matos. DT: Diego Osella.

Estadio: Sarmiento.

Arbitro: Germán Delfino.

Hora de inicio: 20.15.

Televisa: TV Pública.

Lanús, tras ser eliminado de la Sudamericana, recibe a Unión de Santa Fe

—

Rosario Central recibirá a Patronato

Rosario Central, tras un mal arranque, recibirá hoy a Patronato de Paraná con la obligación de sumar su primera victoria para no perder terreno en el Campeonato de Primera División, en el marco de la tercera fecha.El cotejo se desarrollará desde las 16.15 en el Gigante de Arroyito, con el arbitraje de Fernando Rapallini, y la transmisión a cargo de Canal 9. En el historial sólo registran un antecedente en la máxima categoría con victoria de Patronato por 1-0, de local, el 13 de marzo de este año.Central, que se reforzó con la incorporación de los delanteros Teófilo Gutiérrez y Fabián Bordagaray, los volantes Washington Camacho, Mauricio Martínez y Gustavo Colman, el arquero Diego Rodríguez y los defensores Marco Torsiglieri, Hernán Menosse y Dylan Gissi, empató sin goles como local con Defensa y Justicia, en la primera fecha, y perdió 2-0 como visitante de Vélez.Los marcadores centrales “canallas” Esteban Burgos y Marco Torsiglieri quedaron en el ojo de la tormenta por los graves errores cometidos contra Aflético Rafaela, cuando Central empató 2 a 2 y ganó por penales por la Copa Argentina, y en la dura derrota del domingo contra el “Fortín”, que le costó el puesto a Burgos y puso en duda la continuidad de Torsiglieri.El defensor uruguayo Hernán Menosse reemplazará a Burgos y debutará en Central, mientras que Torsiglieri continuaría en el equipo, luego de que el director técnico “canalla”, Eduardo Coudet, probara en dos prácticas con Cristian Villagra de primer marcador central y con Jonás Aguirre como marcador lateral izquierdo.Coudet hará otros dos cambios cantados: el ingreso del experimentado marcador lateral derecho Paulo Ferrari en lugar del tucumano Víctor Salazar, quien fue suspendido por dos fechas por su expulsión contra Vélez, y la vuelta del colombiano “Teo” Gutiérrez, recuperado de una distensión en el isquiotibial derecho, en lugar del “Chaqueño” Germán Herrera, de muy buen partido contra Rafaela.Central jugó un gran primer tiempo contra Defensa y Justicia, en el que mereció largamente la victoria, pero decayó en el complemento, cuando se quedó sin Marco Ruben, primero, y sin “Teo” Gutiérrez, después, por lesiones musculares, y Coudet los reemplazó con los juveniles Ezequiel Rodríguez y Agustín Coscia, quienes casi no habían practicado con el plantel profesional.Enfrente se parará Patronato, que perdió 1 a 0 los dos partidos jugados, como visitante de Temperley y como local de Gimnasia y Esgrima La Plata, y cuyo técnico, Rubén Forestello, decidió los ingresos de los volantes Arnaldo González y Alejandro Gagliardi -ex Central- por el mediocampista Damián Arce y por el delantero Matías Quiroga, respectivamente.En cambio, el arquero y capitán paranaense, Sebastián Bértoli, no se recuperó de un esguince de tobillo, quedó descartado del equipo y sólo viajará para acompañar a la delegación.

– Probables formaciones –

Rosario Central: Sebastián Sosa; Paulo Ferrari, Hernán Menosse, Marco Torsiglieri y Cristian Villagra; Walter Montoya, Damián Musto, Giovani Lo Celso y José Luis Fernández; Teófilo Gutiérrez y Marco Ruben. DT: Eduardo Coudet.

Patronato: Federico Costa; Abel Masuero, Iván Furios, Renzo Vera y Lucas Márquez; Gonzalo Espinoza, Damián Lemos y Matías Garrido; Arnaldo González y Alejandro Gagliardi; Fernando Telechea. DT: Rubén Forestello.

Estadio: Rosario Central.

Arbitro: Fernando Rapallini.

Hora de inicio: 16.15.

Televisa: Canal 9.