Fútbol: Colón venció a Talleres con un polémico penal y es puntero

En Santa Fe ganó 1 a 0 con el tanto convertido por Ismael Blanco quien ejecutó una falta sancionada por el árbitro Tello que había sido fuera del área

En un partido lleno de fricción, con pocas situaciones de gol, sin espacio para brillar, con dos equipos dedicados a quitarse el espacio para crear y con esa estratégica lucha por la permanencia en la máxima categoría, un grosero error de la terna arbitral definió todo. Es que no había pasado demasiado (un tiro en el palo de Ramírez tras una mala salida de Broun y una definición defectuosa de Palacios fue lo único rescatable para la visita) entre Colón y Talleres hasta que a los 35 minutos del segundo tiempo Bernardi logró superar ese muro que había construido Kudelka en la última línea de su equipo y que obligó a Carlos Quintana a cometerle infracción para que no quedara de cara al gol con Herrera. El árbitro, Facundo Tello, cobró la falta afuera del área. Pero ante la protesta, fue a consultar con el asistente 1, Diego Romero. Entre gritos, empujones y más de una duda, el árbitro cambió el fallo: penal y segunda amarilla (correcta) para Carlos Quintana, quien se fue expulsado. En medio del enojo de los visitantes, Ismael Blanco transformó el penal en gol, en triunfo y en puntero del torneo (al menos hasta hoy) a su equipo. Todo eso a raíz de un fallo que se discutió toda la noche y que incluyó una voz crítica en Kudelka, el DT de Talleres (sumó su segunda derrota al hilo y que no pudo ganar en los tres encuentros que disputó en su regreso a Primera). “Nos cobraron un penal que no fue pero igual lo vamos a sacar adelante”, marcó con enojo el técnico.

¿Y Colón? Con mucho de lo que tenía Paolo Montero cuando jugaba, parece ser un equipo aguerrido, con orden y que no resigna un centímetro en el campo de juego. Ese combo, claro, no incluye brillo ni una inversión desmedida en la faceta ofensiva, pero el equipo tiene en mente su objetivo. “Tenemos que ser conscientes de que nuestra pelea es por no descender”, avisó Montero. Así juega su equipo, con los dientes apretados, sin arriesgar nada. Pero ahí está, líder, aunque anoche ganó la polémica. (Clarín).