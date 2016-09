Se conocieron más detalles sobre el video sexual que terminó en una tragedia

El caso de Tiziana Cantone conmociona a Italia. Las imágenes se viralizaron de forma imparable. Y la mujer se quitó la vida.

Un video sexual casero terminó en una tragedia en Italia. La Justicia de ese país abrió hoy una investigación para determinar si hubo una instigación al suicidio en el caso de Tiziana Cantone, la protagonista de ese video, que se quitó la vida el martes.

La historia comenzó el año pasado, cuando esta mujer de 31 años de Nápoles descubrió que una serie de videos de contenido sexual en los que ella aparecía se habían filtrado y subido a diversas páginas web y redes sociales.

Según reflejan los medios europeos, la viralización de esos videos y en particular de uno de ellos, en el que dice la frase “¿Me estás grabando? ¡Bien”, fue tremenda. El video lo grabó Cantone con un amante, y habría sido la misma chica quien lo envío, despechada, a su ex novio y a algunas amigas. Pero nunca habilitó a los destinatarios a que a su vez lo compartieran.

La madre de Tiziana apuntó a ese ex como responsable de la viralización. Destruida por el dolor, María Teresa, de 58 años, declaró en la fiscalía que el hombre, al que los medios identifican como S., sabía que su hija tenía relaciones con otros, y que lo alentaba porque encontraba placer en ver las filmaciones de esos encuentros. “Le lavó el cerebro a mi hija”, dijo la mujer, según reprodujo el diario La República.

Cantone se convirtió en foco de burlas e insultos continuados en su perfil de Facebook, y perdió el trabajo. Esa frase ahora famosa se reprodujo en memes, se imprimió en remeras y hasta hubo videos paródicos, como el que hizo el grupo musical cómico Tapandos y el de los jugadores del Nápoles Flores y Cannavaro, que fue luego retirado de las redes.

Tiziana cayó en una depresión que la llevó hasta a intentar cambiar su identidad y a abandonar Nápoles. Tiziana no se quedó de brazos cruzados: llevó el caso a la Justicia, para lograr que los buscadores dieran de baja los videos.

La semana pasada, un tribunal de Nápoles se expidió, pero la sentencia fue ambigua. Ordenó suprimir estos videos y los comentarios que los usuarios habían escrito en la red y condenó a varios sitios que los habían difundido al pago de costas. Sin embargo, en el mismo fallo también se consideró que Cantone consintió las grabaciones y fue condenada a pagar otros 20.000 euros de costas a otros cinco sitios web.

El martes, días después del fallo, Tiziana se suicidó en la casa que compartía con su tía y su madre. Se ahorcó en el sótano, donde la encontró la tía. “Mi sobrina fue asesinada por la web y por la indiferencia de muchos”, denunció la mujer.

“Todo lo que se podía y se debía hacer, las redes sociales, la remoción del video, la responsabilidad de las personas, debería haberse hecho antes. Por la vida de Tiziana, mi única hija, que crié sola porque su padre nunca fue su padre”, reclamó la madre, quien admitió que la joven ya había tenido tentativas de suicidio previas por este episodio. “Lo había intentado otras dos veces. De esta historia no se podía liberar. Era una chica sensible. Vivió con S. casi un año, del verano del 2014 a diciembre de 2015, era su novio. Tiziana no era fuerte, quizás por su propia historia. Pero siempre fue una chica sana, normal, sin perversiones ni autolesiones. Para mí, él le lavaba la cabeza. Desde que se fueron a vivir juntos, la veía cambiada”

El debate que explotó ahora en los medios italianos pasa por las presiones que ejerce la red y si esta muerte se podría haber evitado. Y la misma Justicia que la obligó a pagar, ahora investigará sus causas. “Sobre el fallecimiento de Tiziana hemos abierto un sumario por inducción al suicidio”, dijo hoy el fiscal jefe de la Fiscalía de Nápoles Norte, Francesco Greco.