Piden la excarcelación de joven obereña acusada por la muerte de su hija

La defensa de Victoria Aguirre, la joven obereña que está acusada por la muerte de su hija, presentará un pedido de excarcelación para que la mujer pueda esperar el juicio en libertad, luego de más 20 meses de estar tras las rejas.

El abogado Roberto Bondar anunció que hará la presentación esta mañana, luego de haber sido notificado de un recurso de queja presentado ante el Tribunal Superior de Justicia por la defensa de la expareja de Victoria, Rolando Lovera, quien también está acusado del mismo hecho. El recurso de queja se hizo por una pericia psiquiátrica que los abogados de Lovera solicitaron para Aguirre, y que fue negada en primera instancia por el Tribunal Penal de Oberá. Su tratamiento en la instancia superior puede retrasar el debate. Tanto la defensa a cargo de Bondar como la Mesa por la Absolución de Victoria Aguirre consideran que se trata de una maniobra dilatoria que perjudicará más aún la difícil situación de la joven.

Campaña nacional de la Mesa

La Mesa por la Absolución de Victoria Aguirre es un conjunto de organizaciones de nivel provincial que abarca colectivos en defensa de los derechos de las mujeres, agrupaciones, sindicatos y partidos políticos, que tiene su réplica en Buenos Aires, donde también se ha conformado una Mesa que lleva adelante una campaña nacional. Tiene como objetivo conseguir la libertad y la total absolución de la mujer, criminalizada por el Estado por ser mujer y ser pobre, a quien la Justicia atribuye la responsabilidad de los trágicos hechos, sin considerar que ella misma fue víctima de violencia de género por parte de Lovera, y en tal carácter, sufrió secuestro, tortura y violaciones.

La causa ya ha recibido un amicus curiae del Consejo Nacional de la Mujer, que aboga por su inocencia y encuadra el caso en la figura de femicidio vinculado, ya que considera que Lovera produjo la muerte de la pequeña con el propósito de ocasionarle un daño a la madre.

Recolección de firmas y conferencia de prensa

Mañana viernes, la Mesa por la Absolución de Victoria Aguirre se instalará en la plaza 9 de Julio de Posadas, a partir de las 8 de la mañana, a fin de juntar firmas para el petitorio por la excarcelación de Victoria, que será entregado el miércoles 28 de septiembre en el Palacio de Justicia.

Mañana, además, brindará una conferencia de prensa para comentar sobre las novedades de la causa e informar sobre la marcha de la campaña nacional.

De esta manera, además, la Mesa se adhiere a una convocatoria nacional por la absolución de “Belén”, la joven tucumana acusada, sin pruebas, por un supuesto aborto provocado. La movilización de las mujeres y de las organizaciones consiguió que Belén fuera puesta en libertad; pero aún no se resolvió su situación judicial, por lo que la lucha continúa y mañana viernes se harán movilizaciones en todo el país.

Con respecto a Victoria Aguirre, la Mesa no sólo pide su inmediata libertad, sino que también reclama que el juicio comience lo más pronto posible, a fin de que la injusticia que vive la joven no se prolongue por más tiempo.