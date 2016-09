Pastori admitió que todavía no se definió si la Ley Pyme va a incluir alguna medida para paliar asimetrías de frontera

El diputado nacional de Cambiemos, Luis Pastori, dijo que en octubre estaría terminada la reglamentación de la Ley Pyme y recién entonces se sabría si contiene alguna medida concreta orientada a compensar a las economías de frontera por asimetrías con países vecinos. Reconoció que la reglamentación podría salir sin ningún beneficio particular para Misiones. Advirtió además que la posibilidad de un ITC diferenciado genera resistencia en algunos sectores del Gobierno nacional.

Mientras el Congreso debatía la ley de apoyo a las pymes, en julio pasado, los referentes provinciales de Cambiemos anunciaron con bombos y platillos que habían logrado incluir un artículo que posibilitaría la instrumentación de medidas concretas para que las economías de zonas de frontera, como la de Misiones, pudieran acceder a beneficios especiales para reducir asimetrías impositivas o de costos respecto a sus vecinos.

Hoy el diputado nacional de Cambiemos, Luis Pastori, explicó que en realidad lo que hace la ley es facultar al Ejecutivo nacional a adoptar esas medidas y que recién cuando esté lista la reglamentación se podrá saber a ciencia cierta qué alcance tendrían.

Indicó que empresarios y funcionarios de Misiones plantearon un amplio espectro de posibilidades para compensar las asimetrías, que incluyen aplicar una reducción en la carga impositiva de los combustibles, un IVA diferenciado para la producción, una baja en los aportes patronales y facilidades en el acceso al crédito, entre otros puntos, pero hasta ahora no está definido si alguno de esos pedidos será atendido por el Gobierno nacional.

El legislador radical señaló que el martes pasado participó de una reunión en la que estaba el ministro de Economía Alfonso Prat Gay, quien afirmó que a más tardar el 15 de octubre estaría terminada la reglamentación de la ley y entonces habría un panorama más claro.

Nueva ley de Ganancias

Pastori indicó que una de las leyes más importantes en el plano económico entre las que se están estudiando actualmente es la modificación del régimen de Ganancias y anticipó que habría un incremento en el mínimo no imponible y nuevas escalas para evitar que aquellos que recién ingresan al régimen, paguen alícuotas muy elevadas. Quienes integren el escalón salarial más bajo entre los alcanzados por el impuesto pagarán 5 por ciento y no 9 por ciento, como hasta ahora. Indicó que el mínimo no imponible estaría entre 30 y 35 mil pesos de salario bruto.

Resaltó además que el Plan Belgrano va a tener un presupuesto de 95 mil millones de pesos en 2017, dinero que se destinará en gran medida a completar obras de infraestructura. Sin dar mayores precisiones, dijo que la recuperación de las vías del Ramal Mesopotámico y la continuidad de la obra del Gasoducto del NEA estarían incluidas, así como autopistas en las rutas 12 y 14.