Ordenan que la joven que mató en un Mini Cooper realice tareas comunitarias en el Hogar de Día

El juez de Menores, César Jiménez ordenó que Naiara P, la niña de 15 años que a bordo de un Mini Cooper mató a un joven de 22 años que iba en una moto, como sanción por seis meses preste servicios en el Hogar de Día, que se encuentra entre las calles Comandante Rosales y López Torres, dependiente de la Subsecretaria de Atención Integral Comunitaria de la Niñez Adolescencia y Familia.

El magistrado determinó que la naturaleza de las tareas a realizar se especificará en conjunto con el Director del Hogar de día, y en el horario que la joven no tenga sus obligaciones escolares , monitoreado por el equipo de especialistas de esa institución, debiendo remitir los informes a este Tribunal.

También ordenó que la adolescente realice el Curso de educación vial ofrecido por la Municipalidad de Posadas en la Escuela Municipal de Tránsito por el término máximo que pudiere realizarse y dentro de la franja horaria disponible por la menor, sus padres y la organización municipal respectiva.

El magistrado también remarcó que la adolescente debe retomar los estudios escolares obligatorios, dependiendo exclusivamente del informe psicológico que la habilite.

Por último, ordenó que se la incluya en el Programa Provincial de Salud Integral en la Adolescencia, dependiente del Ministerio de Salud de Misiones y se le realice un tratamiento psicológico durante el cumplimiento de las medidas, con el acompañamiento de sus padres y por el tiempo que el/la profesional particular lo disponga.

En el hecho, que sucedió el 20 de agosto, causó conmoción en la sociedad posadeña, ya que la quinceañera no mostró inicialmente arrepentimiento por la muerte que causó. El Mini Cooper conducido por la chica por Quaranta sentido Este-Oeste colisionó con una Gilera de 110cc al mando de Juan Francisco González (22). El joven murió en el acto.

Por ser menor de edad, la jovencita no tenía carné de conducir. Tampoco tenía la cédula identificatoria del rodado ni el seguro obligatorio. No trascendió a nombre de quién está la máquina, pero se sabe que fue un regalo del padre a la chica cuando cumplió los 15.

Al parecer, estar al volante de un auto no era algo extraño para la adolescente. Los vecinos de la concesionaria que tiene el padre sobre la avenida Quaranta contaron a la prensa que al menos desde los 11 años que maneja.