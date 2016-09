El accidente de la Navidad del 93: La mediática Paula Snihur recordó el trágico episodio y culpó al conductor

La misionera Paula Linda sigue recorriendo canales hablando del “affaire” Granata-Squarzon. Sin embargo en un programa de América se refirió al trágico accidente del 93 en Posadas. “Íbamos a La Aventura pero él se desvió y comenzó a acelerar con toda la furia” dijo con relación al joven que conducía el vehículo y que fue una de las víctimas fatales. Vea el video con el crudo relato.

La Navidad del 93 se recuerda en Posadas por el accidente en la avenida Roque Saenz Peña que terminó con la vida de cinco jóvenes y una sexta persona que quedó muy herida y fue la única sobreviviente. Se trata de Paula Snihur o Paula Linda, como se la conoce últimamente, tras sus escándalos mediáticos.

En el programa Infama que se emite por América, Paula Linda recordó aquella Navidad del 93 con un crudo relato de lo que pasó esa trágica noche. “Esa noche terminamos de brindar y cenar con la familia. Estábamos esperando un amigo nuestro que se llama Toto Luján, que hoy es mi abogado”, dijo.

Y continuó: “Como no llegaba, otro amigo de nombre Andrés se ofreció a llevarnos. Todos íbamos para La Aventura a festejar Navidad. Como mi hermana Patricia, que hoy vive en Bolivia, se sentía mal no nos pudo llevar y entonces fuimos con él”.

En su relato, la misionera aseguró que todavía “no pudo perdonar” a Andrés –el joven menor de edad que conducía el vehículo y no sobrevivió al accidente. “No puedo ni mencionarlo por su nombre. Nos arruinó la vida. Si esta persona se quería suicidar, matarse o hacerse el loco que lo hiciera solo”, expresó conmovida.

“Nos llevaba para La Aventura y yo me doy cuenta que no era el camino que debía seguir. Cuando agarra la avenida comienza a acelerar y yo le sujeto el pelo y le digo: ´qué haces?´. En ese momento él se me ríe, aceleró más y me preparé para un posible choque. Eso fue lo que a mí me salvó”, reveló envuelta en lágrimas.