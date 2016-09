Choque y muerte en la 213: la defensa de Werner Lutz exigirá el cambio de carátula y citarán a más testigos

La defensa de Julio Werner Lutz (23), el joven que chocó y mató al motociclista Fernando Vázquez (24), el pasado 21 de agosto, apelará en las próximas horas la prisión preventiva que le dictó al acusado el juez de Instrucción Uno, Marcelo Cardozo.

Trascendió que el escrito del abogado Horacio Skanata tendrá relación con el hecho de que para la parte que representa no hay indicios que señalan que el conductor tuvo intención de matar a la víctima. La acusación que pesa sobre el acusado es la de “homicidio simple”, que se aplica a quienes actúan con dolo y contempla penas de entre 8 y 25 años de cárcel.

Está comprobado que Werner Lutz conducía a alta velocidad y que al menos habría pasado un semáforo en rojo. Lo que pretende la defensa es el cambio de carátula a “homicidio culposo”, que encuadra a quienes matan por negligencia a impericia, sin dolo.

Por el momento, el muchacho, que está preso desde el día del accidente, seguirá alojado en una comisaría y no será trasladado a una unidad del Servicio Penitenciario.

Fuentes del caso indicaron además que otra novedad que hubo en torno del caso es que se agregaron las pericias hechas al teléfono del acusado, incautado en la casa de su padre, al día siguiente del hecho. No habría aportado datos relevantes.

Sí podrían sumar elementos las testimoniales que se llevarán adelante en los próximos días. Entre ellas está prevista la declaración de los jóvenes que viajaban en el auto de los conocidos de Werner Lutz, quienes fueron los primeros en llegar a la escena del choque.

El episodio que le costó la vida a Vázquez, quien iba a tomar su turno en la estación de servicios en la que trabajaba sucedió cerca del club Centro de Cazadores, pasadas las 21.

El motociclista fue arrastrado varios metros y falleció en el acto.