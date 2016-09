Chiaraviglio: “Hay que tomar una dimensión real de los valores que podemos transmitir con el deporte”

Invitado por el Ministerio de Deportes, el santafesino Germán Chiaraviglio compartió el jueves las finales de los Juegos Deportivos Misioneros que se llevaron a cabo en Oberá.

Junto al gobernador Hugo Passalacqua y al Ministro de Deportes, Rafael Morgenstern, el garrochista olímpico recorrió las pruebas de Atletismo y Tenis de Mesa, charló y compartió lindos momentos con los jóvenes en el polideportivo y participó de la premiación.

“Realizar este tipo de actividades me parece muy importante porque hay que tomar una dimensión real del valor que significa para los chicos, y de los valores que podemos transmitir con el deporte”, consideró.

“Siempre digo que el deporte es una escuela en sí mismo, nos enseña un montón de cosas. En mi caso lo puedo decir, he aprendido muchísimo: el sacrificio, la perseverancia, aprender a perder y a ganar, cosas que no son para nada fácil, o trabajar en equipo. Todos valores que después te quedan para la vida, llegues o no a ser profesional”, agregó.

Los chicos que participaron hoy las finales de los Juegos Deportivos Misioneros tuvieron el privilegio de recibir un consejo, una medalla, llevarse una fotografía de recuerdo o simplemente estar en el llano con el atleta que en agosto pasado fue finalista en salto con garrocha en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

Más de 400 jóvenes que representan a las cuatro zonas geográficas de la provincia en la competencia participaron en las disciplinas atletismo y tenis de mesa convencional en una jornada con inmejorables condiciones.

En atletismo fueron 50 pruebas y 102 competencias de las cuales saldrá el equipo de 62 atletas que representará a Misiones en los Juegos Nacionales Evita.