Corrientes: se entregó a la Justicia la atacante del bisturí

RELACIONADAS Una mujer le cortó la cara con un bisturí de oreja a la ex de su amante

La mujer que el martes a la mañana agredió violentamente a su vecina con un bisturí en el interior de una conocida panadería ubicada sobre la avenida Teniente Ibáñez al 800 de la capital correntina, se presentó ayer ante la Justicia y automáticamente fue detenida e imputada por “tentativa de homicidio”.

Se trata de Alejandra Cabral, quien finalmente decidió entregarse ante las autoridades luego del brutal ataque a otra mujer con la se disputaría el amor del mismo hombre.

Cabral llegó a la Justicia acompañada de su abogado defensor para responder por las acusaciones que pesan en su contra por atacar con un arma blanca a Adriana Ayala, provocándole un severo corte en el rostro que requirió varios puntos de sutura.

El cruce entre ambas mujeres se da desde febrero pasado por aparentes cuestiones sentimentales. Al parecer, el mismo hombre estuvo en pareja con Adriana y al mismo tiempo inició una relación paralela con Cabral. Al enterarse del doble amorío, Ayala decidió poner fin a la relación y abrió el camino para que su ex y Cabral continuaran en pareja.

Pero todo cambió cuando el “hombre de la discordia” intentó reconstruir la relación con Adriana, lo que habría enfurecido a la tercera en discordia que comenzó a amenazarla e insultarla cada vez que la cruzaba, alcanzando el extremo máximo el martes a la mañana, cuando la atacó con un bisturí.

Totalmente diferente es la versión de los familiares de la detenida. Según contó Santa Librada Maidana, mamá de Alejandra Cabral, el 17 de febrero, Adriana (por Ayala) la hincó a su hija por la espalda y asegura que “está loca y tiene muchos celos de su marido”. “Las veces que le encontraba a mi hija le decía que la iba a matar y no la dejaba en paz”, aclaró la mamá de la agresora, quien negó que los cuchillos encontrados en el local hayan sido de su hija. “Queremos que esto se termine porque no hicimos nada. Es todo mentira lo que dicen y por eso se presenta en la Comisaría”, añadió.

Por su parte, el abogado de la mujer, Carlos Navarro, explicó la situación procesal de su defendida y dijo que Cabral quedó detenida en la Comisaría de la Mujer y el Menor, acusada en principio por “tentativa de homicidio”.

“Decidimos comparecer ante su señoría y luego sabremos sobre su situación procesal. Hoy mi defendida se abstuvo de declarar y vamos a trabajar para poder determinar qué fue lo que pasó entre ambas”, concluyó.

Fuente: diario El Libertador