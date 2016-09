Cecilia Britto afirmó que la Cancillería se está ocupando de Carolina Pavón y en los próximos días estaría en Argentina

La parlamentaria del Mercosur, presidenta de la comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlasur, dijo que por orden de Presidencia “Cancillería se está ocupando del tema, además me lo confirmaron desde Derechos Humanos de Nación que es así y esperemos que en los próximos días Carolina pueda regresar al país”.

La parlamentaria afirmó que el Gobierno Argentino se está ocupando del tema a través de la Cancillería. Además Britto se reunió con la presidenta de la Fundación Niños Unidos para el Mundo, que trabaja para garantizar que se respeten los derechos de los niños o niñas, cuando estos son alejados de su familia en forma inesperada y perturbante. Ambas propiciaron el encuentro con el propósito de generar acciones y presentaciones dirigidas a los diferentes actores que deben trabajar para que la misionera, que se encuentra retenida en Egipto, vuelva a Argentina.

“Gabriela nos manifestó su compromiso con el caso. Nos comentó que a través de su fundación ya tienen a un profesional que está llevando adelante la terapia psicológica de Carolina, como para garantizarle la contención y poder acompañarla en estos momentos tan difíciles que le toca vivir, mientras espera la mediación por parte del Gobierno Argentino y la República Árabe , para posibilitar su salida”, explicó Britto.

“Lógicamente que como parlamentaria del Mercosur, pero sobre todo como misionera le manifesté mi predisposición; le trasladé la preocupación del Gobierno de la Provincia, y de nuestro gobernador, Hugo Passalacqua. Nos ponemos a disposición para trabajar juntos, Fundación y Estado, en este tema tan importante que tiene que ver con la ayuda humanitaria a una mujer, que debe enfrentar el choque de dos culturas, donde se generan situaciones que aún no se encuentran resueltas por el derecho internacional; pero donde la voluntad política de los dos Estados debe encontrar una rápida solución, antes de llegar a un punto que no tenga más remedio”, remarcó la legisladora.

Carolina Pavón se encuentra viviendo un calvario en Egipto. Oriunda de Misiones, a sus 39 años no puede salir del país por una restricción impuesta por Mahmud, su ex marido, que no le permite tampoco trabajar ni ver a sus dos hijas de 7 y 11 años.