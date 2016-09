Balearon a un comerciante en Itaembé Miní: busca a un ex boxeador por el hecho

Un comerciante resultó baleado hoy al mediodía en un confuso episodio que sucedió en una esquina del barrio Itaembé Miní.

El herido fue llevado al hospital Madariaga, donde se constató que presentaba una herida en la nalga y estaba fuera de peligro.



Fuentes del caso indicaron que el presunto autor del balazo sería un conocido ex boxeador que también supo ganarse la vida como taxista en los últimos años.

La víctima, cuya identidad no trascendió, recibió el disparo cerca de las 12.30 en el cruce de la avenida 170 con la calle 135.

Al menos hasta el momento el sospechoso no fue detenido.