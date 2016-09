A 40 años de la Noche de los Lápices jóvenes pidieron mantener viva la memoria

RELACIONADAS Es ley el Boleto Estudiantil Gratuito en Misiones

Un grupo de jóvenes estudiantes del Centro de Apoyo, se reunió esta tarde para recordar la denominada “Noche de los Lápices”, en la que un grupo de estudiantes fue secuestrado por la dictadura cívico – militar.

Con la presencia del historiador Pablo Camogli, el dirigente de la juventud del Centro de Apoyo, Santiago Benítez, entre otros estudiantes, afirmaron en una charla abierta para recordar la fecha, “que no hay mejor momento que este para militar por los derechos. En democracia, y defendiendo lo que se ha logrado, como el Boleto Estudiantil Gratuito, beneficio que otorga Misiones, una de las pocas provincias que lo tiene”.

“Aquellos jóvenes que venimos hace un tiempo en la dirigencia estudiantil sabemos que en estos tiempos es muy importante seguir discutiendo estos temas y seguir comprometiendo a los jóvenes estudiantes secundarios. Hoy contamos con ese derecho en Misiones (BEG) y me parece que fue en base a nuestra lucha y una decisión política. Decir que acá la educación viaja gratis no es poca cosa tomando en cuenta la cantidad de jóvenes que tiene esta provincia. A lo largo de estos años vimos reivindicaciones sociales que hay que defender”.

“Debemos recordar aquella lucha, mantenerla viva, y no olvidar pese a lo que muchos creen porque un pueblo que no aprende ni recuerda los errores del pasado está condenado a volver a cometerlos”.

En la charla que se realizó en el hotel Continental de Posadas estuvieron además el dirigente, Ricardo Pelito Escobar (ex preso político), el presidente del Instituto de Previsión Social, Carlos Arce, el subsecretario de Turismo, Francisco Perié y la representante del Estado Provincial en la comisión de la Tortura, Amelia Báez.

Escobar sostuvo: “es un momento de reflexión y de revalorización de la democracia del país. Una dictadura significa que todo está prohibido, controlado, perseguido con el riesgo de no aparecer nunca más. A mí me tocó estar siete años preso junto a mi hermano y otros tantos amigos, y recordarlos es algo que emociona y duele. Pero también digo que fue una juventud maravillosa, pensante que defendía sus derechos. Hoy uno puede no coincidir con lo que el otro piensa, yo soy peronista y no coincido con Mauricio Macri y se pueden marcar las diferencias pero siempre en democracia. Hay quienes tienen la teoría de que no hay que hablar más de esto, yo creo todo lo contrario, ojalá las escuelas no dejen de enseñar este tema como parte de la historia”.

Mañana se cumplen 40 años de aquel 16 de septiembre de 1976 en la que fue secuestrado un grupo de jóvenes militantes secundarios de la ciudad de La Plata.

Las víctimas eran militantes que habían participado en la movilización que un año antes consiguió la implementación del Boleto Estudiantil Secundario (BES) en la capital de la provincia de Buenos Aires.

En agosto de 1976, la dictadura decidió suspender este beneficio con el propósito de identificar a los referentes del movimiento estudiantil que lideró este reclamo.

Así consta en un documento de inteligencia titulado “La Noche de los Lápices”, que años más tarde fue hallado en dependencias de la Policía bonaerense, y en el cual el comisario mayor Alfredo Fernández describe las acciones que se debían emprender contra estos jóvenes, “integrantes de un potencial semillero subversivo”.

La noche del 16 de septiembre se inició un operativo conjunto de efectivos policiales y del Batallón 601 de Ejército para capturar a nueve jóvenes que tenían entre 16 y 18 años.

La mayoría de ellos integraba la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), una agrupación que estaba ligada a la Juventud Peronista.

En Misiones, el Ministerio de Derechos Humanos convocó a recordar aquel momento de la historia a través de las redes sociales con el hashtag #MisionesLosLapicesSiguenEscribiendo

JM