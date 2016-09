Misiones atrajo tres proyectos de inversión en energías renovables

La primer subasta de proyectos al programa RenovAr lanzada desde el Ministerio de Energía convocó ofertas por 6366 megawatts (MW), seis veces más que el cupo licitado. De la compulsa participaron 76 grupos, tanto nacionales como regionales e internacionales con 123 propuestas, lo que llevaría la inversión estimada, de entre u$s 1500 a u$s 2000 millones para desarrollar 1000 MW, a cerca de u$s 10.000 millones en caso de que todos los proyectos fuesen adjudicados.

El éxito de la convocatoria sorprendió al propio ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien bromeó durante la presentación: “lástima que no aposté ningún vino; no esperaba que las ofertas estuvieran por encima de los 6000 MW. El interés en este sector, tratándose de inversiones en miles de dólares y a 20 años, es muy importante, porque estamos cambiando el paradigma energético de la Argentina”, aseguró.

Junto a Aranguren, el subsecretario de Energías Renovables Sebastián Kind, apuntó que las ofertas superaron con creces los cupos asignados en eólica y solar, y destacó el federalismo de su distribución geográfica, ya que se presentaron proyectos en todas las regiones del país.

Según detalló Kind, la energía solar fue la que más ofertas recibió (58, por 2834 MW), seguida por la eólica, con 49 propuestas por la mayor cantidad de MW: 3468. El sector de biogás y bioamasa recibió 11 ofertas por 53 MW, y los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, cinco ofertas por 11 MW. En estos dos últimos casos, no se llegaría a cubrir el cupo. La licitación, cuya presentación de ofertas venció ayer, incluía 600 MW de eólica, 300 de solar, 65 de biomasa, 20 de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos y 15 de biogás.

En cuanto a la localización de los proyectos, la región del NOA lidera la tabla con 32 iniciativas por 1980 MW. Le siguen Cuyo con 26 proyectos por 739 MW, la provincia de Buenos Aires con 17 proyectos por 1207 MW, el Comahue (Río Negro y Neuquén) con 16 proyectos por 997 MW, la Patagonia con 15 proyectos por 1085 MW, región Centro (Córdoba y San Luis) con 10 proyectos por 280 MW, Litoral (Santa Fe y Entre Ríos) con 4 proyectos por 53 MW y NEA (Corrientes y Misiones), con 3 proyectos por 25 MW.

Las ofertas técnicas (sobre A de la licitación) serán evaluadas desde hoy hasta el 3 de octubre, y a partir del 7 de octubre se evaluarán las propuestas económicas. En la mañana de ayer, ante escribano público, el Ministerio estableció el precio máximo por megawatt para la adjudicación de proyectos. “Se trata de un valor que fijamos según parámetros internacionales -comentó Kind-. Todo proyecto que esté por encima quedará descalificado, aunque la cantidad de oferentes nos hace prever que habrá mucha competencia y los precios bajarán”, destacó.

El secretario de Renovables también señaló que “se podrían adjudicar proyectos por encima de los 1000 megawatts, pero esto lo decidiremos una vez que hayamos estudiado cada propuesta”, adelantó.

El objetivo del programa RenovAr es diversificar la matriz energética y cumplir con la nueva Ley de Energías Renovables, que establece como meta llegar al 8% de participación de fuentes limpias en la matriz energética nacional para fines de 2017 y al 20% en 2025. La actual proporción de energías limpias es de 1,8% y llegaría al 4,5% cuando se incorporen los 1000 MW licitados.