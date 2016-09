La carta del profesor uruguayo que conmueve al mundo de la educación

Se trata del periodista y académico Leonardo Haberkorn, quien renunció a seguir dando clases en la universidad ORT de Montevideo. “Me cansé de pelearle a los celulares, el Whatsapp y el Facebook”. Fragmentos del texto publicado en su blog, El Informante.

Después de muchos, muchos años, hoy di clase en la universidad por última vez.

No dictaré clases allí el semestre que viene y no sé si volveré algún

día a dictar clases en una licenciatura en periodismo.

Me cansé de pelear contra los celulares, contra WhatsApp y Facebook. Me ganaron. Me rindo. Tiro la toalla.

Me cansé de estar hablando de asuntos que a mí me apasionan ante

muchachos que no pueden despegar la vista de un teléfono que no cesa

de recibir selfies.

Claro, es cierto, no todos son así.

Pero cada vez son más.

Hasta hace tres o cuatro años la exhortación a dejar el teléfono de

lado durante 90 minutos –aunque más no fuera para no ser maleducados–

todavía tenía algún efecto. Ya no. Puede ser que sea yo, que me haya

desgastado demasiado en el combate. O que esté haciendo algo mal. Pero

hay algo cierto: muchos de estos chicos no tienen conciencia de lo

ofensivo e hiriente que es lo que hacen.

Además, cada vez es más difícil explicar cómo funciona el periodismo

ante gente que no lo consume ni le ve sentido a estar informado.

Esta semana en clase salió el tema Venezuela. Solo una estudiante en

20 pudo decir lo básico del conflicto. Lo muy básico. El resto no

tenía ni la más mínima idea. Les pregunté si sabían qué uruguayo

estaba en medio de esa tormenta. Obviamente, ninguno sabía. Les

pregunté si conocían quién es Almagro. Silencio. A las cansadas, desde

el fondo del salón, una única chica balbuceó: ¿no era el canciller?

¿Saben quién es Vargas Llosa? ¡Sí!

¿Alguno leyó alguno de sus libros? No, ninguno.

Conectar a gente tan desinformada con el periodismo es complicado. Es

como enseñar botánica a alguien que viene de un planeta donde no

existen los vegetales.

Que la incultura, el desinterés y la ajenidad no les nacieron solos.

Que les fueron matando la curiosidad y que, con cada maestra que dejó

de corregirles las faltas de ortografía, les enseñaron que todo da más

o menos lo mismo.

No quiero ser parte de ese círculo perverso.

Nunca fui así y no lo seré.

Lo que hago, siempre me gustó hacerlo bien. Lo mejor posible.

Justamente, porque creo en la excelencia, todos los años llevo a clase

grandes ejemplos del periodismo, esos que le encienden el alma incluso

a un témpano.

Este año, proyectando la película ‘El Informante’, sobre

dos héroes del periodismo y de la vida, vi a gente dormirse en el

salón y a otros chateando en WhatsApp o Facebook.

¡Yo la vi más de 200 veces y todavía hay escenas donde tengo que

aguantarme las lágrimas!

También les llevé la entrevista de Oriana Fallaci a Galtieri. Toda la

vida resultó. Ahora se te va una clase entera en preparar el ambiente:

primero tenés que contarles quién era Galtieri, qué fue la guerra de

las Malvinas, en qué momento histórico la corajuda periodista italiana

se sentó frente al dictador.

Les expliqué todo. Les pasé el video de la Plaza de Mayo repleta de

una multitud enloquecida vivando a Galtieri, cuando dijo: “¡Si quieren

venir, que vengan! ¡Les presentaremos batalla!“.

Normalmente, a esta altura, todos los años ya había conseguido que la

mayor parte de la clase siguiera el asunto con fascinación.

Este año no. Caras absortas. Desinterés. Un pibe despatarrado mirando

su Facebook. Todo el año estuvo igual.

Llegamos a la entrevista. Leímos los fragmentos más duros e inolvidables.

Silencio.

Silencio.

Silencio.

Ellos querían que terminara la clase.

Yo también.

Fragmentos publicados en el blog El Informante, de Leonardo Haberkorn