Jóvenes de Puerto Rico piden al intendente espacios para consumo de alcohol

Federico Neis, intendente de Puerto Rico se refirió a los pedidos que han realizado al municipio. En ese contexto aclaró que la ordenanza que prohíbe tomar bebidas alcohólicas en la vía pública no es solo para menos de 18 años, sino para toda la población. Además contó que ellos dicen que los espacios físicos para reuniones se cerraron y no es así, solo se prohibió el consumo de bebidas alcohólica en la vía pública. Nosotros no podemos ir en contra de la ordenanza”, sostuvo.

Federico Neis, Radio República

En ese contexto comentó que antes de aprobar la ordenanza de alcohol cero en la vía pública se realizó una encuesta en donde todas han coincidido que en más del 70 por ciento la mayor problemática era el consumo de alcohol.

También agregó que “tenemos una ordenanza que prohíbe que los chicos menores de 18 entren a los boliches”.

En ese sentido puntualizó que “ellos piden el ingreso a boliches a los 16 años, además un lugar habilitado para consumo de alcohol y otras bebidas, pero con control. El tema del ingreso a boliches posiblemente se le conceda, pero nosotros no vamos a cambiar la ordenanza de alcohol cero en la vía pública, no podemos ir en contra de la ordenanza”, sostuvo

Asimismo agregó que los jóvenes dicen “que la noche de Puerto Rico se murió, pero bajamos los accidentes con el control de alcohol, porque de los tres muertos en moto que tuvimos estaban borrachos”, indicó.

Niel manifestó que “la idea no es cerrarle la diversión, pero hay que tener en cuenta el grave problema de alcohol que hay, no solo en nuestro municipio. Está muy instalado que sin alcohol, no se pueden divertir”.

Por ultimo sostuvo que “la ordenanza no se va a cambiar”.

