Femicidio: citaron a 11 testigos para el juicio al ex policía Muga, que empieza el lunes

El lunes 19 de septiembre a las 8.30, después de muchos recursos planteados y un ida y vuelta que parecía no tener fin, empezará en Eldorado el juicio al ex sargento de la Policía de Misiones Mario Muga (47), quien mató de un escopetazo a su ex pareja, Sandra Mariela García (39), en la Comisaría de la Mujer de Puerto Iguazú, hace casi cuatro años.

El Tribunal Penal de la Capital del Trabajo citó a once testigos, entre allegados de la pareja, peritos y policías que asistieron estupefactos al femicidio ocurrido en plena dependencia de la fuerza. Se estima que el debate durará dos o tres audiencias. Y habrá que ver si la defensa del acusado, a cargo del letrado Fabián Santa Clara, sugiere que el imputado declare o no.

Las pruebas son contundentes en contra de Muga. El arma que le incautaron fue la que mató a García y hay testigos directos del asesinato. Todo apunta a que se encamina hacia una condena a prisión perpetua.

La defensa del ex policía intentó por todos los medios evitar el proceso, argumentando que el acusado no se encontraba en condiciones mentales óptimas para enfrentar el juicio. Sin embargo, ninguno de sus planteos prosperó.

Los magistrados que analizarán la conducta de Muga serán Atilio León, Lyda Inés Gallardo y la subrogante Sofía Kleinbielen. En la Fiscalía estará Federico Rodríguez.

En la primera audiencia, se leerá el auto de elevación a juicio y luego se le dará la palabra a Muga. Puede acceder a dar su versión de los hechos o abstenerse.

El 6 de noviembre de 2012, el entonces sargento Mario Muga fue visto por sus propios colegas cuando entraba a la dependencia policial y atacaba a escopetazos a Mariela Sandra García (39), quien estaba a punto de denunciarlo por amenazas y hostigamiento.

El uniformado salió de la Comisaría de la Mujer con mucha tranquilidad. Luego se subió una moto y escapó. Entonces se pensó lo peor: que el hombre iba a quitarse la vida. Sin embargo, se entregó. La Policía incautó la escopeta calibre 36 que se utilizó en el femicidio.

