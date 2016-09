En pocos días se agotó la conservadora que es furor entre futbolistas y pescadores de Posadas

Ariel, el comerciante que puso a la venta la multifuncional conservadora se mostró sorprendido como se viralizó un simple video que compartió en redes y que provocó cientos de pedidos en Posadas. “Tiene grandes prestaciones y en los próximos días recibo un nuevo stock”, anticipó.

El poder de las redes sociales o las aplicaciones que interactúan con ellas como WhatsApp, no tiene límites. Al menos la sociedad aún no logra dimensionar el alcance de una simple publicación, un posteo o un mensaje que se comparte en grupo de amigos. La velocidad con la que todo se “viraliza”, sorprende incluso hasta los autores de videos caseros, improvisados youtubers que se apoyan en la tecnología disponible para compartir una novedad o, como en el caso de un comerciante de Posadas, promocionar un producto más que novedoso.

Ayer Misiones On Line presentó en sociedad la “conservadora mágica”, el sueño dorado de pescadores, futbolistas o grupo de amigos que improvisan reuniones fuera de su domicilio y el “tercer tiempo” o la espera del “pique” es la excusa para organizar reuniones, mini fiestas que incluya buena comida, algo para beber y no puede faltar la música. Incluso, siempre aparece algún “músico frustrado” que se anima con la guitarra y varios acompañan cantando. Para todas esas necesidades llegó esta conservadora que revoluciona Posadas, a la que no le falta nada para esos encuentros entre amigos.

“Todo empezó con un video informal que se lo envié por WhatsApp a un amigo que él ya sabía que yo tenía esa conservadora en mi negocio y la verdad es que jamás pensé que se iba a viralizar”, contó Ariel, un conocido comerciante de Posadas quien lidera la venta de instrumentos musicales en la región con su local ubicado en la avenida Roque Pérez. “Lo subí a Facebook y es impresionante la cantidad de llamados y pedidos que tengo para conocer precios y si hacemos envíos al interior de la provincia. Pero la verdad es que estoy esperando que me llegue el producto porque las cinco conservadoras que tenía, las vendía todas”, agregó Ariel.

Más de uno se sorprende cuando se entera el precio de la “conservadora mágica”, pero a medida que se conocen las prestaciones, los que tuvieron la suerte de adquirirla, admiten que se justifica plenamente el gasto. “De las cinco que tenía en stock y que se vendieron rápidamente tenía un costo de 9 mil pesos con la posibilidad de pagar hasta en seis cuotas. Si se abona contado efectivo el valor es de 8 mil pesos. No es muy económica, pero tiene grandes prestaciones”, argumentó el comerciante.

¿Qué tiene de especial?

La “conservadora mágica” cumple con el objetivo de conservar bebidas frías y todos los productos que deban conservarse a baja temperatura. Sin embargo, sus principales bondades son:

Microfonía inalámbrica

Destapador

Linterna

Entrada para conectar instrumentos, amplifica instrumentos o micrófonos

La batería tiene una autonomía de 10 horas.

La batería se carga con la batería del auto o con cualquier transformador de 12 volts.

Tiene lectora de tarjeta de memoria

Puerto USB

Conexión Bluetooth

Control remoto para toda la funcionalidad del aparato.

Se viralizó y se agotó. En los próximos días llega una nueva “partida” de la famosa conservadora, furor entre futbolistas y pescadores y que ya tiene una larga lista de pedidos en Posadas y el interior de la provincia.