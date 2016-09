Denunció la desaparición de su mujer y la encontró de vacaciones por Instagram

Un multimillonario italiano se alarmó cuando su flamante esposa no volvió de su viaje, pero la Policía desestimó el caso después de ver las fotos online.

Un multimillonario italiano denunció la desparición de su esposa pero la encontró a través de Instagram de vacaciones en Nueva York con otro hombre. La mujer explicó que se cansó de vivir “en una jaula de oro” y ahora enfrenta una demanda judicial.

Anna Zayachkivska saltó a la fama en 2013 al coronarse como Miss Ucrania, pero esta semana volvió a ser noticia después de que su marido, Gianluca Cervara, la demandara por violar los términos de su contrato prenupcial, informó el sitio inglés Daily Mail.

Zayachkivska, de 24 años, viajó a Nueva York con una amiga y un hombre en julio pasado y explicó al sitio italiano La Republicca que sólo quería “tomar aire fresco”, preferentemente lejos de su marido, a quien acusó de ser violento.

“Me levantó la mano. La primera vez que pasó me fui a lo de mis padres”, explicó la modelo al sitio ucraniano Tochka.net. “Pero Gianluca fue a buscarme y le di una segunda oportunidad. Durante una discusión me dio una cachetada y no lo soporté más”, relató.

“Decidí dejarlo, pero después cambié de opinión. Tuve dolor de cabeza durante una semana [por el golpe] pero a él no le importó. Finalmente hice cambios en mi vida porque me cansé de vivir en una jaula de oro y me escapé”, sintetizó la modelo.

Cervera, por su parte, denunció la desaparición de su mujer aunque luego el caso fue desestimado por la Policía tras la aparición de las fotos en Instagram donde se la podía ver “en hoteles cinco estrellas con otros hombres”, según describió él mismo.

“No parece estar triste en lo más mínimo. Sólo puedo decir que ella no es lo que parece”, lanzó el millonario, quien además detalló que la modelo se llevó su celular y 6.500 dólares cuando se fue de su casa en Milán.