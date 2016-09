Raúl Solmoirago planteó la necesidad de reformular el sistema carcelario actual, imprimiendo mayor énfasis en la educación y el trabajo

El delegado provincial de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Raúl Solmoirago contó en Radio República que desde hace seis años trabajan velando por los derechos de las personas privadas de la libertad. Se trata de ciudadanos que cumplen condenas por delitos federales. En Misiones hay cerca de 450 personas en esta situación. Desde su experiencia aseguró que urge una reforma en el sistema carcelario actual que tenga como pilares a la educación y el trabajo.

Raúl Solmoirago, en Radio República

Solmoirago explicó que el objetivo de la Delegación es la custodia de los derechos humanos de los que están privados de la libertad para cumplir condenas tras haber cometido federales. “En este momento son cerca de 450 detenidos por causas federales. Antes inclusive en estos 30 años de democracia se torturaba e incluso hoy se tortura, se maltrata y se golpea. Para nosotros es un ser humano que está pagando su condena a la sociedad con la privación de la libertad”.

Consultado sobre el funcionamiento de las cárceles en Misiones dijo que no hay problemas como los que si tienen las otras cárceles del país. “Candelaria nació como colonia penal pero en general las de la provincia no son de máxima seguridad. No hay problemas graves de torturas si algunos golpes en requisas. Lo que buscamos es que las leyes se cumplan con un condenado para que este pueda volver como una persona útil a la sociedad”. Hizo hincapié en reforzar el sistema educativo y el trabajo en las cárceles, lo que permitiría una mejor evaluación a la hora de que el juez decida si puede salir en libertad condicional o acceder a las salidas transitorias.

“Las cárceles no están reeducando se nota por la reincidencia, en el país. Misiones por tener más de un 90 por ciento de frontera, el mayor delito el contrabando común o de estupefacientes. No hay grandes narcos presos, si el último eslabón de la cadena. Ese tipo de preso tiene una forma de sociabilizar distinta no es violento. Muchos son primarios un 35 a 40 por ciento de extranjeros, otros chilenos bolivianos, lógicamente el sistema hay que cambiarlo”, remarcó.

Según indicó hay proyectos en el Congreso y lo que se busca es dar mayor énfasis en el trabajo y la educación. “Devoto por ejemplo tiene carreras universitarias. Talleres de trabajo volver a la cultura del trabajo para desarrollarse en la vida. La cabeza del penitenciario fue cambiando bastante en los años con los años. Nosotros en nuestras cárceles de 10 condenados, 9 son por narcotráfico. Las mulitas son en general jóvenes con problemas económicos, de acá de Paraguay o Brasil. Se quedaron fuera del sistema y lo toman como trabajo. Por eso es bajo nivel de reincidencia porque se analiza si es transporte o tenencia, hay una escala”.

Finalmente subrayó que lo que se hace es que se cumpla con lo que establece el artículo 18 de la Constitución: Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice.

