“La muerte de un hijo se puede llevar casi todo menos el amor”

Eulalia “Lala” de Taboada, integra el grupo Renacer que desde 1993 ayuda a padres que perdieron a sus hijos en distintas situaciones trágicas. Un episodio mediático regresó a la memoria un hecho que marcó a los posadeños y que dio lugar al desembarco del grupo en la ciudad.

Una causa noble aunque lamentablemente siempre vigente es la que lleva adelante el grupo Renacer que brinda ayuda a padres que perdieron a sus hijos en distintas situaciones trágicas.

Su llegada a Posadas fue después de un episodio que marcó a la sociedad. Un accidente de tránsito en la Navidad de 1993 cuando el auto en el que viajaba un grupo de amigos chocó contra el paredón de la avenida Roque Sáenz Peña y provocó la muerte de cinco de sus seis ocupantes. Una de las adolescentes que viajaba en ese vehículo y la única sobreviviente es Paula Snihur, conocida hoy mediáticamente como Paula Linda. Sentada en el sillón de un programa de espectáculos por ser la tercera en discordia en la pareja de la modelo Amalia Granata, Paula aseguró que su infancia no fue sencilla, frase que ayudó a muchos posadeños a relacionarla rápidamente con el hecho. Paula perdió en ese accidente a dos hermanas y tres amigos.

Eulalia “Lala” de Taboada, integra el grupo Renacer y en diálogo con este medio coincidió en que trató de un hecho de mucha trascendencia aunque aclaró que los jóvenes no estaban alcoholizados. “Fue un accidente el 24 a la noche pero no estaban alcoholizados”.

El grupo Renacer llegó de la mano precisamente de Norma Cabral, mamá de Andrés, el joven que conducía ese auto.

“Renacer es un grupo de ayuda mutua, de padres que enfrentan la muerte de un hijo sea cual sea la circunstancia, nosotros no nos agrupamos en ninguna clase de muerte. Es un grupo de gente que va y viene entre aquellos que ya están bien y que pueden seguir andando porque lograron levantarse y no vuelven más al grupo, y los que permanentemente están somos 20, 25 padres. Siempre decimos que el sufrimiento se resuelve con el servicio, hacer cosas por los demás eso es lo que nos ayuda a seguir. Es darle un sentido a lo que nos pasa”.

Admitió que aunque la ayuda que brindan viene de alguien que atravesó la misma experiencia, saben que la llegada de un nuevo papá o mamá representa una nueva ausencia.

“Nosotros no quisiéramos que llegue un papá nuevo a la reunión porque sabemos lo que significa, pero también decimos por suerte hay un lugar en donde se puede ser contenido y nosotros sabemos realmente lo que ese papá o mamá está pasando, un lugar donde pueden ser ayudados y escuchados”.

“Lala” aseguró que desconoce qué fue del resto de la familia de Paula. “No sabía de quien se trataba, mi hija fue la que me comentó pero ni idea de quien era la chica”.

Los integrantes de Renacer se reúnen dos veces por mes en el Círculo de Prefectura (el primer y tercer martes de cada mes) y la contención que les dan a los padres no es de tipo profesional más allá de que se han preparado para brindar esa ayuda.

“Tratamos de transformar ese gran dolor en amor, porque si nos quedamos con dolor no podemos avanzar porque destruye, y no solo a los padres sino a toda una familia. La pérdida de nuestros hijos nos causa el dolor máximo que puede existir pero los que partieron no fueron eso, no fueron angustia ni desesperación, nada de eso, fueron amor, la muerte se va a llevar casi todo pero no se va a llevar el amor de ese hijo que sigue formando parte de nuestra vida. Yo siempre le digo a los padres, es como un aprendizaje es como los chicos que empiezan a gatear, se caen hasta que se levantan”.