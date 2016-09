El militar ratifica que su ex mujer lo golpeó

El militar Darío Moro, quien denunció ante la Policía a principios de septiembre que fue agredido por su ex concubina en Posadas, ratificó las acusaciones en contra de la mujer.

En una carta documento enviada a este medio, el hombre rechaza la versión de que él ingresó en horas de la madrugada a la residencia de su antigua pareja para llevarse por la fuerza a dos de los tres hijos de la pareja. Y afirma que, en realidad, él fue atacado duramente por su ex cuando fue a buscar a los chicos, tal como lo tenía pautado.

Moro asegura que las versiones que circulan lo “afectan gravemente tanto en lo personal como en lo laboral”.

El hecho en cuestión sucedió el pasado 1 de septiembre en una vivienda ubicada cerca del cruce entre Perito Moreno y Comandante Rosales.

Moro denunció por violencia a su ex pareja, Iris Roa. De acuerdo con las fotos que él mismo difundió, resultó con un corte en la cabeza y algunos golpes.

La causa es tramitada en el juzgado de Instrucción Dos de Posadas, a cargo de César Yaya. La denunciada ya fue citada a declarar.