Diez años después, llegó a juicio un aduanero acusado de haber permitido el ingreso de una carga cigarrillos por el puente

Un agente aduanero que prestaba servicios en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz y un hombre con antecedentes por robo a mano armada son juzgados desde este martes por el Tribunal Federal de Posadas por un caso de contrabando de cigarrillos ocurrido en 2006.

Diez años después llegaron al banquillo el funcionario de la Dirección General de Aduanas Rubén Jachow (49) y el ex convicto y actual agente de Tránsito de la Municipalidad de Posadas Carlos Salvador Bouix (36). Al primero lo acusan de haber hecho la vista gorda para que pasara por el viaducto un cargamento de 661 cartones de cigarrillos ilegales desde Encarnación a la capital misionera en un Renault 12, luego retenido en el puesto de Bromatología de la Municipalidad, donde personal de la comuna y policías detectaron la carga de contrabando.

Bouix cayó ese mismo día, el 10 de febrero, porque se presentó en medio del operativo y quiso coimear a las autoridades presentes. Más adelante, lo comprometió seriamente el paraguayo que conducía el Renault 12, un hombre de apellido González, quien declaró que la carga era de Bouix y que este lo había contratado por 100 pesos como chofer. González está procesado, pero como desapareció lo declararon rebelde.

El debate comenzó a las 10 y además del auto de elevación a juicio, se citó a los acusados para la indagatoria. Ambos se abstuvieron. En el caso de Jachow, leyeron la declaración que prestó en la instrucción. Allí negó las acusaciones y aseguró que cuando el revisó el coche no tenía nada.

Sin embargo, fotos y videos comprometen al aduanero. Se sospecha que otros dos autos con contrabando sí llegaron a destino tras pasar sin problemas el puente. Eran rodados que también había “controlado” Jachow.

Los dos acusados llegaron a juicio en calidad de detenidos. El aduanero fue ubicado por la Policía Federal días antes de que empezara el debate. Bouix, que fue arrestado ayer, purgó entre 1999 y 2004 una condena a ocho años de cárcel por un asalto.

El Tribunal está presidido por Norma Lampugnani y como vocales actúan Manuel Alberto Jesús Moreira y Mario Hachiro Doi.

En la Fiscalía está su titular, Vivian Andrea Barbosa, y la querella en representación de la Afip- Aduanas la representan Claudia Daniela Campuzano y Lucrecia Sokolowski.

La defensora oficial Susana Beatriz Criado asiste a Jachow y a Bouix el abogado particular Omar Fernández.

El jueves declararán cinco de los testigos citados, desde las 8. Y el lunes 26, a la misma hora, lo harán los otros cinco. Esa jornada se sabrá cuándo serán los alegatos.