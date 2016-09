Crucero entrenó y prepara el viaje para la recuperación futbolística

Imanol Iriberri (derecha) sería nuevamente el centrodelantero ante Chacarita.

Con la necesidad de remontar en la tabla y sumar puntos, pero fundamentalmente con al idea de la recuperación futbolística, Crucero encara la semana previa al choque del fin de semana con Chacarita por la cuarta fecha de la B Nacional 2016.

Hoy el entrenador Miguel “Pico” Salinas empleó un trabajo táctico y con jugadas de pelota parada, pensando en el partido que se puede dar en San Martín, donde lo esperará Chacarita. Mañana habrá ensayo formal de fútbol y así el DT conformará la lista que por la noche viajarán a Buenos Aires y por supuesto los titulares.

Crucero viene de perder en su estadio con Instituto y en lo que va del certamen apenas sumó un punto, el del empate en el debut ante Chicago, también en Santa Inés. Su último partido fuera de Misiones también significó derrota ya que fue vencido por Argentinos Juniors en la Paternal.

La defensa fue uno de los puntos flojos del equipo en la última presentación y uno de los apuntados a dejar su puesto podría ser el paraguayo Delio Ojeda, aunque se sabe que hay un plantel corto y muchas variantes no hay para el entrenador.

Otra alternativa podría la reaparción, al menos entre los 18 concentrados, de Pablo Ostrowski. El ex delantero de Guaraní está en un bajo nivel de acuerdo a como lo ve Salinas y por eso ante La Gloria no fue ni al banco de suplentes. Sumado a que Imanol Iriberri marcó y parece ser el elegido como “9” titular, las cosas para el ex franjeado no parecen ir muy bien. También estarán en la consideración aunque deben levantar rendimientos, Mauro Siergiejuk y José “Robinho” Dujaut.

