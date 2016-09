Salinas: “En la B Nacional los errores se pagan caro y nos está faltando contundencia y terminar rápido las jugadas”

Una vez que la derrota de Crucero ante La Gloria por la tercera fecha de la B Nacional 2016 estaba consumada, el entrenador del equipo misionero analizó el funcionamiento y atribuyó la caída a los errores.

“Cometimos errores claros y puntuales que en esta categoría se pagan caro. En el primer gol hicimos mal un lateral y lo mismo en el segundo, entregamos mal una pelota”, agregó.

A su vez reiteró que “nos está faltando más contundencia. Hoy fuimos los costados, intentamos jugar pero tenemos que terminar más rápido las jugadas”.

Respecto a lo que le gustó del equipo dijo: “No me voy preocupado. Lo estaría si no sale nada, hoy por momentos intentamos pero nos falta ajustar detalles como la contundencia a la hora de armar rápido las jugadas. Tenemos que sumar para no quedar lejos de los de arriba”.

Ostrowski afuera por bajo rendimiento

De ser titular en los dos primeros partidos a no estar n siquiera en el banco de suplentes. Así fue la cuestión para Pablo Ostrowski ayer en Santa Inés. Instalado en una de las plateas, el ex Guaraní vio como el centrodelantero hoy titular para Salinas (Iriberri) marcó el único gol del equipo.

Respecto a esto, el DT explicó que “estamos buscando el mejor funcionamiento en ataque, ya no tenemos los jugadores claves de la temporada pasada como Olivares, Pedroso y estamos intentando con Méndez que hoy (por ayer) tuvo mucho despliegue. Pablo todavía está en bajo nivel”, agregó.

MAG

EP