Presentan programa que prevé subsidios de hasta cuatro millones para proyectos de producción asociativa

El coordinador del Programa Sistemas Productivos Locales de la Nación, Alejandro Naclerio, explicó en Posadas y Oberá los alcances de la iniciativa que impulsa la gestión de Macri para mejorar la competitividad del sector Pyme. Indicó que el objetivo es lograr que las empresas se asocien no solamente para ganar escala en compras o ventas, sino para sumar capacidades y tecnología que le permitan un genuino incremento en su competitividad.

El funcionario nacional indicó que uno de los objetivos de partida de plan es lograr que cada vez más empresas que comparten una región y tienen intereses productivos comunes trabajen de manera asociada, pero aclaró que el objetivo final es que esa asociatividad sirva para producir mejor, no solo para ganar escala. “Lo más común es que las empresas se asocien para mejorar sus condiciones de negociación frente a proveedores o clientes, por ejemplo que se junten para comprar insumos o materias primas en mayores cantidades y así conseguir precios más bajos. Eso está bien, pero no es a lo que apuntamos nosotros, queremos que las empresas se junten para mejorar su tecnología, que haya aprendizajes tecnológicos localizados. Ser competitivos de forma genuina, por hacer un producto mejor que los demás, por usar una tecno más avanzada y no por una cuestión comparativa, ese es el fin: ser competitivos a través de la tecnología.”, indicó.

Aclaró que para formar un sistema productivo, las empresas que integran el grupo deben compartir una dimensión territorial y otra productiva. “Es decir que haya en un lugar determinado empresas productoras que compartan algún interés, sean de mismo sector o pertenezcan a una cadena de valor o sean complementarias. Es posible para sectores primarios y para aquellos que tiene un eslabonamiento industrial”, aclaró.

Remarcó que aquellos grupos que conformen un sistema productivo bajo las condiciones antedichas podrán acceder a un programa de asistencia técnica y económica para implementar, desarrollar y fortalecer proyectos productivos que beneficien a sus integrantes y a la comunidad a la que pertenecen.

El programa otorga aportes no reembolsables de hasta 1.500.000 pesos para proyectos de inversión de grupos asociativos nuevos; hasta 2.040.000 pesos para grupos fortalecidos y hasta 4.200.000 pesos para la instalación de centros y laboratorios de investigación, desarrollo e innovación en parques y áreas industriales.

Entre las modalidades en las que se ejecuta el plan se encuentra la de Planes de Asociatividad para el Desarrollo Productivo que brinda asistencia técnica y económica a Grupos Asociativos nuevos o preexistentes en la ejecución de un plan de corto y mediano plazo con vistas a potenciar la competitividad de las empresas asociadas y el proceso de integración asociativa.

En ese marco se prevé asistencia para agregado de valor a la producción primaria que otorga un monto máximo de aporte no reembolsable (ANR) por Grupo Asociativo de 960.000 pesos. El aporte local debe ser igual o superior al 40 por ciento del total del proyecto. También para desarrollo y fortalecimiento de la producción industrial, en línea se otorga un monto máximo de ANR por Grupo Asociativo de 1.350.000 pesos y para Diseño, Desarrollo e Innovación de Productos que otorga un monto máximo de ANR por Grupo Asociativo de 1.500.000 pesos, en todos los casos el aporte local debe ser igual o superior al 40 por ciento del total del proyecto.

Para proyectos de Inversión para Grupos Asociativos Fortalecidos se solventa parte de las actividades de un Proyecto de Inversión presentado por grupos preexistentes y consolidados. El Proyecto de Inversión debe apuntar al desarrollo y fortalecimiento de la producción industrial. Se otorga un monto máximo de ANR por Grupo Asociativo de 2.040.000 pesos y el aporte local debe ser igual o superior al 40% del total del proyecto.

En tanto que las cooperativas podrán aplicar a las siguientes líneas:

Planes de Fortalecimiento Cooperativo: En aquellos casos que se requiera, y que el Programa considere pertinente, la Cooperativa puede contratar un coordinador por el plazo de un año para que los asista en el desarrollo de un Plan de Fortalecimiento, formule y realice el seguimiento de un Proyecto de Inversión. El Programa reintegra a la Cooperativa el 100% de los honorarios del coordinador durante seis meses y el 50% durante el siguiente semestre, mientras que el saldo restante debe ser abonado por la Cooperativa. Además, el Programa prevé Aportes No Reembolsables para fortalecer y capitalizar colectivamente a la cooperativa.

Agregado de valor a la producción primaria. Se otorga un monto máximo de ANR por Cooperativa de $ 960.000. El aporte local debe ser igual o superior al 40% del total del proyecto.

Desarrollo y fortalecimiento de la producción industrial. Se otorga un monto máximo por Cooperativa de $ 1.350.000. El aporte local debe ser igual o superior al 40% del total del proyecto.

Diseño, Desarrollo e Innovación de Productos. Se otorga un monto máximo por Cooperativa de $ 1.500.000. El aporte local debe ser igual o superior al 40% del total del proyecto.

Si el Programa evalúa que la Cooperativa no requiere de la asistencia del coordinador, puede presentar directamente un Proyecto de Inversión destinado al desarrollo y fortalecimiento de la producción industrial. En este caso, se otorga un monto máximo de ANR por Cooperativa de $ 1.500.000 y el aporte local debe ser igual o superior al 40% del total del proyecto.

Proyectos de fortalecimiento de sistemas productivos locales. Se apoyan Proyectos de Inversión orientados a la puesta en marcha de Centros de Servicios Industriales y Laboratorios de Investigación, Desarrollo e Innovación en parques, áreas u otros aglomerados industriales. Se otorga un monto máximo de ANR de$ 4.200.000 por Grupo Asociativo y el aporte local debe ser igual o superior al 40% del total del Proyecto.

